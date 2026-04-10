ローソンが展開する「MACHI café＋」は4月7日、「アイスオレンジティー」(300円)を発売した。
同商品は、2024年夏に好評を博したメニューの再登場で、すっきりしたアイスティーにオレンジの果肉とピールを加え、柑橘の香りとやさしい甘みが楽しめる一杯に仕上げている。
現在、マチカフェプラスのドリンクを1杯購入すると１枚シールがもらえ、10枚集めるとマチカフェプラスドリンク1杯と無料引換できるスタンプカードを店舗で配布している。
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