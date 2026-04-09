「予想外の展開が…」大谷翔平所属のドジャース、新戦力選手を起用せず解雇…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手など、積極的な補強に動いた。その中でドジャースとマイナー契約を結んだケストン・ヒウラ内野手は、メジャー昇格することなく解雇となった。米メディア『ヘビー』のオーウェン・クリサフリ記者が言及した。

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ヒウラは2019年にミルウォーキー・ブルワーズでメジャーデビューを飾り、84試合で打率.303、本塁打19、OPS.938と将来を期待された有望株だった。しかし、その後は成績が低迷し、以降のシーズンで打率は最高でも.226にとどまり、出塁率の低さが課題となっていた。

ブルワーズ退団後は、ロサンゼルス・エンゼルスやコロラド・ロッキーズでも定位置を確保できず、ドジャースでも開幕ロースター入りは厳しい状況だった。

ヒウラは今季、3Aからスタートしたものの、傘下オクラホマシティ・コメッツでの出場機会すらないまま解雇となった。層の厚いドジャースでは、サプライズが起きない限り、ヒウラが出場機会を得るのは難しかった。

今回のドジャースのロースター整理についてクリサフリ氏は「ヒウラがメジャーリーグでドジャースに貢献するには、予想外の展開が必要だった。彼を放出することで、フロントは今季後半に彼を必要とするかもしれない球団へ移籍の機会を与えた」と言及した。

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