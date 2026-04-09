BE:FIRST、SB19マニラ公演にスペシャルゲスト出演決定

BMSG所属の6人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが、フィリピンを代表するボーイズグループSB19のマニラ公演にスペシャルゲストとして出演することが決定した。

本公演は、2026年4月18日（土）にフィリピン・マニラのSMDC Festival Groundsで開催される大規模野外ライブ「Wakas At Simula: The Trilogy Concert Finale」。同ツアーは世界各地で開催され、すべての公演がソールドアウトとなるなど大きな成功を収めている中、本公演も特に注目度の高い一公演となっている。中でも本公演は、SB19にとってホームカミング公演として特別な意味を持ち、大きな関心を集めている。なお、本公演はほぼソールドアウトとなっており、追加開放された一部の席のみが残っている。

両グループは、2026年3月に開催された「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」DAY3にて、コラボレーション楽曲「Toyfriend」をサプライズ披露し、同楽曲の発表を行った。同ステージの模様を収めたパフォーマンス動画は、アジアを中心に大きな反響を呼び、各種SNSや動画プラットフォーム上でバイラルを起こすなど、国境を越えた注目を集めた。また、同公演で初披露されたBE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」にも海外からの反応が相次ぐなど、アジア圏を中心に関心の広がりを見せている。こうした流れを受け、本公演でどのようなステージが展開されるのかにも大きな注目が集まっている。

なお、BE:FIRSTは2026年5月16日（土）・17日（日）に自身最大規模となる味の素スタジアムで「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the BE:ST」の開催も控えている。

＜ライブ情報＞

BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the ”BE:ST”

2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/