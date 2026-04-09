今日の運勢 4月10日（金）12星座占いランキング第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月10日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月10日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！あなたの星座は何位……？無駄を削ぎ落とすほど運気が整うタイミング。仕事やお金の流れを現実的に見直すと、一気に効率が上がります。「頑張りすぎていること」を手放すことで、本来の力が発揮される流れへ向かいます。不要なものを見極め、決断する力が最大化。迷っていたことは「やめる」と決めるほど流れが加速します。今の選択が未来の基盤を作る重要な局面。現実的な判断で削ぎ落とすほど、次のステージが明確になります。これからの人生に必要な価値観がはっきりする時。なんとなく続けている習慣や人間関係を見直し「本当に豊かになれる選択」に絞りましょう。心地よさと現実性の両方を満たす道が見えてきます。対人関係の見直しがテーマになりそう。安心できる関係と、無理している関係の差がはっきりします。守るべき人や場所を大切にしつつ、負担になっている関係は少し距離を置くことで心が整います。思考と情報の整理が進む時。頭の中に溜まっていたものを言語化したり、誰かと共有したりすると気づきが深まります。必要な情報だけを残すことで、判断力と集中力が一段と高まります。理想と現実のズレを調整するタイミング。ふわっとした願いを具体的な行動に落とし込むことで、影響力が戻ってきます。今は夢を見るだけでなく「どう形にするか」を考えることが鍵になります。無理にバランスを取ろうとしていたことに気づく時。我慢や遠慮で続けてきたことは、ここで見直しを。自分を優先する選択をすることで、結果的に全体の調和が整っていきます。今は攻めるより整えるフェーズ。勢いで進めていたことを見直し、長く続けられる形に調整していきましょう。土台を固めることで、次に動くときの成果が大きく変わってきますよ。理想だけでは進めない現実に向き合うタイミング。次のステージに行くために、具体的な行動や環境の見直しが求められます。小さくても現実的な一歩を踏み出すことが流れを変える鍵に。一度立ち止まり、自分の内側を整える時間。情報過多になりやすいので、デジタルデトックスや環境整理がおすすめ！余白をつくることで、新しいアイデアが自然と降りてきます。思うように動けない感覚は調整のサインです。今は無理に前に出るより、日々の習慣や仕事のやり方を見直すときです。細かい改善を積み重ねることで、後から大きな自信につながります。やることが増えすぎているサインがあるかも。本当に必要なことだけに集中するため、「やらないこと」を決めることが重要です。手を広げるより絞ることで、結果と評価がついてきます。4月10日は山羊座の下弦の月の日です！ 「現実的な手放しと再構築」のタイミング。感情や惰性ではなく、未来に必要かで選び直すと◎。不要を削ぐほど本質が浮かび、次のステージへの道がクリアに開いていきますよ！■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai