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2026.04.09 18:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 0 1 0
楽天 1 0 1 4 0

  • OUT

    1番 村林 一輝 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー小深田 大翔 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    9番 小深田 大翔 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 伊藤 光 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 小郷 裕哉 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 野村 佑希 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 万波 中正 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 郡司 裕也 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 Ｌ・ボイト 空振り三振 3アウト

  • OUT

    日0-1楽

    5番 伊藤 裕季也 センター犠牲フライ 楽天得点！ 日 0-1 楽 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 黒川 史陽 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 浅村 栄斗 ライトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    2番 辰己 涼介 セカンドヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 村林 一輝 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス ピッチャーダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 奈良間 大己 サードゴロ 1アウト

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