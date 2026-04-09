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OUT
1番 村林 一輝 空振り三振 3アウト
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1塁ランナー小深田 大翔 盗塁成功 ランナー：2塁
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9番 小深田 大翔 ライトヒット ランナー：1塁
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8番 伊藤 光 ファーストゴロ 2アウト
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7番 小郷 裕哉 ショートゴロ 1アウト
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6番 野村 佑希 サードゴロ 3アウト
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5番 万波 中正 ショートゴロ 2アウト
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4番 郡司 裕也 ファーストゴロ 1アウト
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6番 Ｌ・ボイト 空振り三振 3アウト
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OUT
日0-1楽
5番 伊藤 裕季也 センター犠牲フライ 楽天得点！ 日 0-1 楽 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
4番 黒川 史陽 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 浅村 栄斗 ライトヒット ランナー：1、2、3塁
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2番 辰己 涼介 セカンドヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 村林 一輝 ショートヒット ランナー：1塁
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3番 Ｆ・レイエス ピッチャーダブルプレイ 3アウト
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2番 清宮 幸太郎 ライトヒット ランナー：1塁
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1番 奈良間 大己 サードゴロ 1アウト
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