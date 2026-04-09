楽天 vs 日本ハム 2026年4月9日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 日本ハム 日 0 0 0 0 1 0 楽天 楽 1 0 1 4 0 3回表 日本ハムの攻撃 2回裏 楽天の攻撃 OUT 1番 村林 一輝 空振り三振 3アウト

OUT 1塁ランナー小深田 大翔 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 9番 小深田 大翔 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 8番 伊藤 光 ファーストゴロ 2アウト

OUT 7番 小郷 裕哉 ショートゴロ 1アウト 2回表 日本ハムの攻撃 OUT 6番 野村 佑希 サードゴロ 3アウト

OUT 5番 万波 中正 ショートゴロ 2アウト

OUT 4番 郡司 裕也 ファーストゴロ 1アウト 1回裏 楽天の攻撃 OUT 6番 Ｌ・ボイト 空振り三振 3アウト

OUT 日0-1楽 5番 伊藤 裕季也 センター犠牲フライ 楽天得点！ 日 0-1 楽 2アウト ランナー：1、3塁

OUT 4番 黒川 史陽 センターフライ 1アウト

OUT 3番 浅村 栄斗 ライトヒット ランナー：1、2、3塁

OUT 2番 辰己 涼介 セカンドヒット ランナー：1、2塁

OUT 1番 村林 一輝 ショートヒット ランナー：1塁 1回表 日本ハムの攻撃 OUT 3番 Ｆ・レイエス ピッチャーダブルプレイ 3アウト

OUT 2番 清宮 幸太郎 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 1番 奈良間 大己 サードゴロ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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