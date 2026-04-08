日本ハム、カストロのソロHRで1点リード
4回表、日本ハムのＲ・カストロが放ったソロホームランが決勝点となった。その後、両チームとも追加点を奪えず、6回終了時点で日本ハムが1-0と僅差でリードしている。楽天は反撃の糸口を掴めず、苦しい展開が続いている。
【スタメン】
楽天: 1(左)中島 大輔 2(二)小深田 大翔 3(中)辰己 涼介 4(三)黒川 史陽 5(一)Ｌ・ボイト 6(右)小郷 裕哉 7(遊)村林 一輝 8(指)YG安田 9(捕)太田 光 10(投)古謝 樹
日本ハム: 1(二)Ｒ・カストロ 2(一)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(左)野村 佑希 7(中)西川 遥輝 8(捕)清水 優心 9(遊)山縣 秀 10(投)北山 亘基
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3