日本ハム、カストロのソロHRで1点リード

4回表、日本ハムのＲ・カストロが放ったソロホームランが決勝点となった。その後、両チームとも追加点を奪えず、6回終了時点で日本ハムが1-0と僅差でリードしている。楽天は反撃の糸口を掴めず、苦しい展開が続いている。

【スタメン】

楽天: 1(左)中島　大輔 2(二)小深田　大翔 3(中)辰己　涼介 4(三)黒川　史陽 5(一)Ｌ・ボイト 6(右)小郷　裕哉 7(遊)村林　一輝 8(指)YG安田 9(捕)太田　光 10(投)古謝　樹

日本ハム: 1(二)Ｒ・カストロ 2(一)清宮　幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(左)野村　佑希 7(中)西川　遥輝 8(捕)清水　優心 9(遊)山縣　秀 10(投)北山　亘基

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3