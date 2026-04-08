こんにちは、リリースピッカーのゆうです。今日は気になる情報をご紹介します！

NPO 法人 日本科学振興協会（以下：JAAS、代表理事：北原 秀治 東京女子医科大学／深澤 知憲 株式会社エマージングテクノロジーズ）は、「日本の科学を、もっと元気に。」を合言葉に、2023年より自主研究に取り組む学生の研究アイデアを発掘・支援するプロジェクト「学生アイデアファクトリー」を開催してきました。



このたび、第4回目となる「学生アイデアファクトリー2026」の開催に伴い、自主研究アイデアの募集を4月1日（火）より開始しました。

本プロジェクトでは、学生が抱く科学への夢、自由な発想、独創的な研究アイデアをサマーキャンプなどのプログラムを通して、アイデアを磨き上げ、より具体的な研究計画に落とし込む支援を行っています。



2025年度は、審査を経て、全国から選抜された19大学28名の学生が参加しました。

自主研究のアイデアを本格的に磨くことをサポートするだけでなく、産官学民の専門家との交流や、過去の参加者を始めとする自主研究学生たちとの横の繋がりづくりの場となっています。



学生アイデアファクトリーAlumniネットワーク「SparVeX」が立ち上がり、第1回目から第3回目の学生たちが活発的にコミュニケーションを行い、学校外の新たな価値観を得る機会となっています。

『学生アイデアファクトリー 2026』

■応募対象者：

大学1～3年次（短期大学1～2年次を含む）の学生

高等専門学校4～5年次の学生

高等専門学校専攻科1年次の学生

短期大学の専攻科1年次の学生

■応募締切： 5月7日(木) 23：59まで

■参加費： 無料

※所属学校と会場間の国内交通費、宿泊費等参加に必要な費用については主催者（JAAS）が負担。なお、交通費の算出経路は主催者によるものとする。

■応募方法： 応募方法については、以下公式ウェブサイトをご確認ください。

学生アイデアファクトリー2026 （https://x.gd/vU3I2）

※参加人数に限りがあるため、書類審査があります。

審査後、応募者全員に審査通知を行います。（2026年5月下旬を予定）

プログラム概要と日程について

※写真はすべて昨年度の実施模様。昨年度の各プログラムの詳細は、開催レポートをご覧ください。（https://si-fa.net/news/report2025-publish/）

サマーキャンプ

2026年7月3日(金)～7月５日（日）※2泊3日

発表を通じて、研究アイデアの具体化に取り組みます。また、スポンサー企業によるコーチングやセミナーで、研究に関わるスキルや知識を深める。さらに今年度も若手官僚との交流も予定しています。

アクセラレーションプログラム

2026年7月6日(月)以降 随時

サマーキャンプで得た経験を土台に、研究計画やプレゼンテーションのブラッシュアップを目指し、研究者や企業関係者からのサポートやアドバイスを受けることができます。昨年は協賛企業である東京エレクトロン株式会社の協力により、自主研究の先輩方による講演「自主研究のススメ」や、総務省・⽂部科学省によるプレゼンテーション「科学技術イノベーション政策を知る」を実施しました。

ファイナルプレゼンテーション

2026年9月13日(日)（予定）

都内の会場で、研究アイデアについてプレゼンテーションを実施いたします。サマーキャンプ参加者の中から選抜された8名程度が壇上で口頭発表を行い、その他の方はポスター発表を行う。優秀な発表を行った方に対して、JAAS賞、企業賞、協力団体賞、官庁による賞状等の進呈ほか、多数の賞を設け表彰する予定になっています。

「学生アイデアファクトリー」は様々な団体・企業からの協力を得て運営

※「学生アイデアファクトリー2025」の開催実績

後援：内閣府、総務省、文科省、経済産業省

協賛：東京エレクトロン株式会社、株式会社SCREENホールディングス、株式会社荏原製作所、花王株式会社、シュプリンガーネイチャー、CKD株式会社、株式会社オズマピーアール（PRパートナー）

寄付企業・団体：エルゼビア財団、東レ株式会社、スリーエム ジャパン株式会社

協力：一般社団法人学生自主研究推進機構（SINAPS）、株式会社インセプタム、学生コミュニティ BEAST、SparVeX（学生アイデアファクトリーAlumniネットワーク）

メディアパートナー：

特定非営利活動法人 日本科学振興協会（JAAS）について

特定非営利活動法人 日本科学振興協会（JAAS）は、2022年2月22日にNPO法人として設立。「日本の科学を、もっと元気に。」を合言葉に、あらゆる人々の対話と協働を通じて科学を振興する組織を目指しています。分野、組織、職種・職階、国籍・民族、世代の垣根を超え、科学の振興に意欲をもつすべての人が参加できるNPO法人です。 URL:https://jaas.science/

編集／ゆう（ガクラボメンバー）

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