天気は悪いが、ゴルフGTIは絶好調！｜『Octane』UKスタッフの愛車日記

『Octane』UK寄稿者による愛車レポート。1991年 VWゴルフMk2GTIを購入したデイヴィッドは、マイナートラブルにもめげず、お気に入りの立ち寄りスポットを見つけたようだ。

【画像】デイヴィッドがドライブ途中に見つけたお気に入りのバー「ガソリン・ジュース」（写真3点）

購入してから最初の数週間は、ゴルフに乗る機会はあまりなかった。凍結防止用に路面に撒かれた塩、クリスマス休暇、それに仕事での不在などのせいで……いつもの言い訳ばかりだ。しかしこれからは、定期的にゴルフを運転しようと決心した。そうでないと、購入した意味がなくなってしまうからだ。

元旦の日に、近くの村のパブへちょっと寄ったのだが、それが初の本格的なドライブとなった。乗り心地は最高だったが、エグゾーストが煩わしく振動し、リアワイパーは勝手に動き出す始末だった。少しググってみたところ、ワイパーの問題は車体とテールゲート間のカバー内部の配線の断線が原因である可能性が極めて高いと分かった。そして案の定、その通りだった。はんだごてと熱収縮チューブを使って、もう修復済みだ。

エグゾーストパイプを吊るすゴムが劣化していたので交換してみたら、不快な異音は消えた。オリジナルの荷物棚用の新しいゴムストラップも購入したが、その直後、テールゲートの支柱が寿命を迎えていることに気づいた。薄く軽い棚すら支えきれなかったのだ。ちょうどその時、そこに私の頭があったのは残念だったが、怪我はなかった……

それからは、さらに何度もドライブに出かけた。ただ、あのキラキラしたBBSホイールをきれいな状態に保つのがどれほど厄介かは、考えないようにしている。いちばん楽しかったのは、ノーサンプトンシャー州近郊で自宅から1時間15分ほどの、自動車をテーマにしたバーであり集いの場でもある「ガソリン・ジュース」で、友人と落ち合ったことだ。この店には、絶品のピザもある！

天候は最悪だったが、ゴルフは購入して以来最高の調子だった。定期的に走らせるようにしたことで、効果があったのは間違いない。絶え間ない雨にもかかわらず、「ガソリン・ジュース」の前での、その佇まいは素晴らしかった。周囲の注目を十分に集め、誇らしい気分にさせてくれた。この場所は、なかなか興味深い場所だった。自動車グッズや数台の車、バイク、キャラバン（トレーラーハウス）、ダーツボード、ゲーム機などが所狭しと並んでいる。ところどころ古びてはいるものの、「カフェイン&マシン」などの店と比べると、より家族向けという雰囲気を感じさせてくれる。

ここはウィードン・ベックにある旧王立兵器廠跡地にあり、歴史的建造物が修復されて商業施設として活用されている。すでに数軒の自動車専門店やレコード店、地ビール醸造所が入っており、今後も新しい店舗が続々と増える予定だ。訪れる価値のある魅力的な場所になりそうだ。近いうちに、また訪れるつもりだ。

文：David Lillywhite