大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、主力野手の一人であるムーキー・ベッツ内野手が故障者リスト（IL）に入った。これに伴い、キム・ヘソン内野手が昇格したが、デーブ・ロバーツ監督は打撃面で注文をつけたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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キムは元々開幕二塁レギュラーの有力候補と目されていたが、開幕直前のタイミングでマイナー降格に。三振率の多さなどが判断に影響したとみられていた中、思わぬ形でチャンスが到来することになった。

同メディアは「メジャーに復帰したキムは、球団に対して自分の実力を証明する機会を与えられることになる。ロバーツ監督は今後数週間で彼に何を求めるのかについて、次のように語った」としつつ、「まずは彼がこれまで評価されてきた通りの良い守備を見せることだ。それに打順は下位になるだろう。そしていい打席内容を心がけること。四球を選べる場面ではしっかり選び、ストライクゾーンをコントロールしていくことだ」という同監督のコメントを紹介。

その一方で、同監督は「チームを背負おうとする必要はない。ただ彼らしくプレーして、エネルギーをもたらしてくれればいい。彼が戻ってきてくれてうれしいよ。もちろんムーキーの離脱は残念だけど、彼がいることでチームにプラスになるのは間違いない」とも口にしているという。

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