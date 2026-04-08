サウサンプトンに所属する松木玖生が、現地時間7日に行われたチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）第41節レクサム戦で、今季公式戦通算6点目を挙げた。

試合前の時点で、サウサンプトンは2試合未消化という状況ながら、17勝12分10敗の勝ち点「63」で7位に位置。シーズン序盤こそ苦しい時間を過ごしたが、ウィル・スティル前監督の解任後、トンダ・エッカート監督が就任すると徐々に調子を上げ、今年1月17日に行われた第27節ハル・シティ戦（●1－2）を最後に、公式戦での黒星はない。チャンピオンシップでは未消化分を勝利で飾れば、昇格プレーオフ出場圏内に浮上することができる。

今月4日に行われたFAカップ準々決勝では、プレミアリーグで首位に立つアーセナルを2－1で破っており、同試合から中2日ながら今節は勢いに乗った状態で迎える一戦。対戦相手は、サウサンプトンよりも消化試合数が1つ多いなか、勝ち点「64」を積み上げ、6位につけるレクサムだ。

サウサンプトンに所属する松木は、FAカップのアーセナル戦は出場停止で欠場していたため、万全の状態で今アウェイゲームのスターティングメンバーに名を連ねた。すると試合序盤の12分、早速松木が大仕事を果たす。ペナルティエリア内で、ゴールに背を向けながらフィン・アザズからのパスを呼び込むと、うまく反転し、左足でグラウンダーのシュートを突き刺す。サウサンプトンが、昇格争いに向けた“ライバル”との一戦で先制に成功した。

なお、松木個人としては、チャンピオンシップで3試合ぶりの得点。今季、チャンピオンシップのみでは通算4点目、FAカップとカラバオカップ（EFLカップ）を含めた公式戦では通算6点目をマークした。

松木のゴールで勢いに乗ったサウサンプトンは22分、ペナルティエリア内でセットプレーのこぼれ球に反応したフリン・ダウンズがダイレクトでシュートを流し込み、リードを2点に広げる。直後の34分には、相手GKからのロングフィードでレクサムに自陣深くへの侵入を許し、ジョシュ・ウィンダスに1点を返されたが、1点差を維持してハーフタイムに突入した。

後半に入ると、サウサンプトンが圧巻のゴールショーを披露。61分、力強いドリブルでボックス内までボールを持ち運んだサイル・ラリンが右足でネットを揺らすと、81分にはセットプレーの場面で、ロス・スチュワートがヘディングシュートを沈める。直後の83分にはゴール前でこぼれ球を回収したところから、最後はフィン・アザズが押し込み、最終的には5ゴールを記録。試合は5－1でタイムアップを迎えた。

この結果、サウサンプトンはレクサムを抜き、昇格プレーオフ圏内の暫定6位に浮上。公式戦では今季初の5連勝を飾り、FAカップも含めた公式戦直近の16試合を13勝3分無敗で駆け抜けている。松木は終盤の85分までプレーした。

次節、サウサンプトンは11日にホームでダービー・カウンティと、レクサムは12日に敵地で岩田智輝ら日本人3選手が所属するバーミンガムと、それぞれ対戦する。

【スコア】

レクサム 1－5 サウサンプトン

【得点者】

0－1 12分 松木玖生（サウサンプトン）

0－2 22分 フリン・ダウンズ（サウサンプトン）

1－2 34分 ジョシュ・ウィンダス（レクサム）

1－3 61分 サイル・ラリン（サウサンプトン）

1－4 81分 ロス・スチュワート（サウサンプトン）

1－5 83分 フィン・アザズ（サウサンプトン）

【ハイライト動画】サウサンプトン、アーセナル撃破でFA杯準決勝へ