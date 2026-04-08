ゲームを始めるとき、意外と悩むのが「アカウント名(ユーザー名)」です。一度決めると変更できないことも多く、「あとで後悔したくない」と考える人も多いのではないでしょうか。

この記事では、「ゲームの名前が決まらない」という方にむけて、ゲーム内で使うユーザー名・アカウント名を決める考え方を紹介します。

ゲームの名前が決まらないときに意識したいこと

ゲームの名前が決まらないときに意識したいこと

ゲームのユーザー名が決まらないときは、「なんとなく」で決めるのではなく、いくつかの軸を意識するとスムーズです。

プレイスタイルやジャンルを意識する

遊ぶゲームのジャンルによって、合う名前は変わります。

FPS・バトロワ → クール・強そう(例：Shadow、Reaper)

RPG → ファンタジー系(例：Luna、Aria)

ゆる系ゲーム → かわいい・親しみやすい(例：もふねこ、ぴよ丸)

ゲームの雰囲気に合わせることで、違和感のない名前になります。

好きなものを意識する

ユーザー名に迷ったときは、自分の好きなものをベースに考えると、自然でしっくりくる名前になりやすくなります。たとえば、以下のようなものがヒントになります。

好きな食べ物(例：Matcha / Choco / Honey / MilkTea)

好きな言葉や世界観(例：Night / Luna / Cosmos / Nocturne)

よく使う言葉や口癖(例：Yabai / Nandemo / Shiranngana)

小さい頃から好きなキャラクターやモチーフ(例：Neko / Fox / Panda / Angel)

そのまま使うだけでなく、単語を組み合わせるとよりオリジナリティが出ます。「自分らしさ」が出るので、愛着も持ちやすいのがメリットです。

好きな動物を意識する

動物や自然モチーフは、ユーザー名にしやすく人気があります。イメージが伝わりやすく、かわいい系・かっこいい系どちらにも寄せやすいのが特徴です。

Wolf(例：DarkWolf / SilverWolf)

Cat / Neko(例：NekoChan / SleepyCat)

Fox(例：SilentFox / BlueFox)

Bear / Panda(例：LazyPanda / HoneyBear)

Rabbit / Usagi(例：MoonRabbit / MofuUsagi)

英語＋日本語の組み合わせもおすすめです。

例：NekoMoon / Fox丸 / PandaTime

シンプルでも印象に残りやすく、初心者でも作りやすいのがメリットです。

ニックネームを意識する

本名やあだ名をそのまま使うのではなく、少しアレンジするのも定番です。ただし、個人情報が特定されないように工夫を。

名前＋数字(例：Yk27 / Mii_03 / Koto7)

イニシャル＋単語(例：YKsky / RMmoon / AK_ichigo)

あだ名をもじる(例：MiiChan → MiiCh / Koto → KotoN)

名前の一部だけ使う(例：Yuu / Kana / Rina)

ローマ字＋英単語を組み合わせる(例：YuuStar / KanaBlue / SleepyRina)

完全な本名を使わなくても、「自分らしさ」を残しつつ安全に使えます。覚えやすく、フレンドにも呼ばれやすい名前に。

ゲームの名前が決まらないときのヒント

ゲームの名前が決まらないときのヒント

ここでは、ゲームの名前の決めるときのヒントを紹介します。どれもシンプルですが、組み合わせることで一気にセンスのいい名前に仕上がります。思いつかないときは、1つずつ試していくのがおすすめです。

キーワードを広げる

まずは思いつく単語を出してみましょう。最初は少なくても問題ないので、とにかく手を動かすのがポイントです。そこから連想を広げていくことで、意外な組み合わせが見つかることもあります。

例：「月」→ moon / luna / night / silver

そこから連想して広げることで、候補が増えます。似たイメージの言葉をいくつか出しておくと、あとで組み合わせやすくなります。

組み合わせてオリジナルにする

単語を組み合わせるだけで、一気に“それっぽい名前”になります。シンプルな単語同士でも、並べるだけでオリジナリティが出るのがポイントです。短めの単語同士を選ぶと、バランスよく仕上がります。

Luna + Wolf → LunaWolf

Sky + Blue → SkyBlue

Neko + Star → NekoStar

英語＋日本語ミックスもおすすめです。意味をつなげて考えると、より印象に残る名前になります。

英語・別言語に変換する

日本語をそのまま使うよりも、英語や他言語にすると一気におしゃれに。同じ意味でも言語を変えるだけで、雰囲気がガラッと変わります。

光 → Light / Lux

夜 → Night / Noct

意味を調べながら選ぶことで、より自分に合った名前が見つかります。気に入った単語をストックしておくのもおすすめです。

ゲームの名前の例【かっこいい(厨二風)・かわいい・面白い】

ユーザー名に迷ったときは、具体例を見るのが一番イメージしやすい方法です。ここでは「かっこいい・かわいい・面白い」の3パターンに分けて紹介します。気に入ったものをそのまま使うだけでなく、少しアレンジするのもおすすめです。

かっこいい名前(厨二風)

クールで強そうな名前は、FPSやバトロワなどの対戦ゲームと相性が良いです。英語やダーク系の単語を使うと、それっぽい雰囲気が出やすくなります。厨二風になるのも、ご愛敬。

SilentWolf

DarkNova

NightFang

BlackOrbit

VortexX

NoctEdge

かわいい名前

やわらかくて親しみやすい名前は、どんなゲームでも使いやすいのが特徴です。動物や食べ物、ひらがな系を組み合わせると作りやすくなります。

もふねこ

ぴよまる

みるくてぃー

ふわうさ

ねむねむちゃん

しろくまラテ

いちごみるく

ころころぱんだ

ゆるねこ

もちもちうさ

面白い名前

くすっと笑える名前は、印象に残りやすくフレンドにも覚えてもらいやすいです。“ちょっとズレてる感じ”や“共感できるネタ”がポイントです。

明日から本気出さない

キルしないでお願い

今のはラグ

2年でCランク

期待しないで

回線は強い

自分やられます守ってください

オヤジにもキルされたことないのに

このゲームに勝ったら結婚するんだ

ゲームの名前は気軽に考えよう

楽しむことが何よりも大切です

ゲームのアカウント名は、正解があるものではありません。大切なのは、「自分がしっくりくるか」「あとで見て嫌にならないか」という視点です。

かっこいい・かわいい・面白いなど、方向性を決めるだけでも候補はぐっと絞りやすくなります。迷ったときは、好きなものや言葉を組み合わせたり、今回紹介した例をヒントにしたりするのがおすすめです。