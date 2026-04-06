金運を味方につけたいあなたへ──4月のマネー運を星座別に徹底チェック! お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は? ラッキーアクションや開運アイテムとともに、4月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 射手座

「準備と見直し」がテーマです。上旬は気持ちが大きくなり浪費傾向に。あなたのお金の使い方や収支バランスを整えることで、後半が安定。生活習慣や仕事の効率化は◎。落ち着きを取り戻すことで、あなたの才能や経験を活かした収入のチャンスが見えてくる可能性大。

★ラッキーアクション

・「準備と見直し」がテーマです。上旬は気持ちが大きくなり浪費傾向に。あなたのお金の使い方や収支バランスを整えることで、後半が安定。生活習慣や仕事の効率化は◎。落ち着きを取り戻すことで、あなたの才能や経験を活かした収入のチャンスが見えてくる可能性大。

★開運アイテム

・観葉植物

★幸運を引き寄せるヒント

ウォーキングをすると、健康資産を維持できそう。

第11位 水瓶座

「情報と行動」が鍵。新しい知識や人との会話の中から、収入につながるヒントあり。特に10日以降はあなたの行動力が高まり、副業や新しい仕事のアイディアが浮かぶことも。大きく増やすより、「チャンスの種」を育てるイメージで動くと後半にはいい波に乗れる模様。

★ラッキーアクション

・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「愛情」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・ノート(アイデアメモ用)

★幸運を引き寄せるヒント

思いついたことは素早く行動に移して。

第10位 魚座

あなたの才能や努力に対して、正しい対価を受け取れているかを考える機会が増えそうです。あまり遠慮はしないで。得意分野や経験を活かして、収入の可能性を広がるヒントが見つかるでしょう。心優しいあなた。人のためにお金を使いすぎる傾向には注意して。

★ラッキーアクション

・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「手放し」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・お気に入りのマグカップ

★幸運を引き寄せるヒント

あなたの才能にふさわしい対価を受け取って。

第9位 山羊座

冠婚葬祭など思わぬ出費で慌てそう。堅実なあなた。日々の小さな改善が金運を呼び込みます。固定費、日用品もランニングコストを考えて長期目線で考えると◎。仕事の流れに変化アリ。新しいプロジェクトや役割を任されることで、評価や収入面でのチャンスも巡る兆し。

★ラッキーアクション

・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「環境」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・シンプルな革の手帳

★幸運を引き寄せるヒント

焦らず、長く続く豊かさを積み上げていくことが鍵です。