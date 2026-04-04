DeNAは4日、5月28日のオリックス戦で日向坂46が来場すると発表した。

同日は『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』として開催。試合前に実施する「叫べ!大星援 SHOWTIME」では、“ハマスタを湧かせ、声援が一体となる一曲”として、デビュー曲でありグループを代表する楽曲『キュン』を披露。歌とダンスの力で横浜スタジアムをひとつにし、ベイスターズの勝利に繋がる最高潮の熱狂を作っていく。

なお、セレモニアルピッチの投球者については、後日発表。

▼ 日向坂 46 キャプテン 髙橋未来虹さん コメント

「『推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』に日向坂 46 が出演させていただくことが決定しました!日向坂 46 は、横浜スタジアムでライブや始球式を経験させていただいたことがあるため、横浜DeNAベイスターズさん、そして横浜という地とも、深いご縁で結ばれているように感じております。思い出深い場所に、これまでとはまた異なる形で立てることを、非常に嬉しく思います!日向坂 46 は野球好きのメンバーも多いため、「プロ野球×アイドル」という新境地のイベントを共に熱く盛り上げていきたいです!推しへの声援や、勝利へ向けたエールで、ハマスタが熱狂に包まれることを楽しみにしています!どうぞよろしくお願いいたします!」