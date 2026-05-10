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OUT
5番 野村 佑希 サードゴロ 1アウト
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2番 渡部 遼人 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 ライトヒット ランナー：1塁
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9番 紅林 弘太郎 センターフライ 2アウト
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OUT
8番 野口 智哉 レフトファウルフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｆ・レイエス セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 清宮 幸太郎 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 郡司 裕也 ショートゴロ 1アウト
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OUT
7番 来田 涼斗 見逃し三振 3アウト
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6番 中川 圭太 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1塁
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5番 西野 真弘 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 太田 椋 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 Ｒ・カストロ ショートゴロ 3アウト
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9番 田宮 裕涼 レフトヒット ランナー：1、2塁
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8番 水野 達稀 見逃し三振 2アウト
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7番 万波 中正 ライトヒット ランナー：1塁
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6番 矢澤 宏太 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 森 友哉 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 渡部 遼人 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 セカンドゴロ 1アウト
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5番 野村 佑希 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
日2-0オ
4番 Ｆ・レイエス レフトホームラン 日本ハム得点！ 日 2-0 オ
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OUT
3番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 郡司 裕也 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 Ｒ・カストロ ファーストフライ 1アウト
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