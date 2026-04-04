黒墨商店 湘南辻堂店

夜にだけ食べられるドーナツをコンセプトにした専門店「黒墨商店」が、2026年2月に移転して「Chigaya Bakeshop」さんの店舗を間借りする形で、夜限定で営業しています。全国に展開されているブランドですが、湘南エリアではこちらの湘南辻堂店が初出店です。

夜だけ現れる、間借り店舗

お店がオープンするのは夜の19時。昼とは異なり、夜になると店内の照明は一段とあたたかみが増し、家具やインテリアとの一体感が生まれます。もともとおしゃれな空間として人気のChigaya Bakeshopさんですが、夜の時間帯はさらに落ち着いた雰囲気になり、デザートタイムにぴったりの空気感です。

テイクアウトが中心ではありますが、店内には8席ほど座席も用意されているため、そのままカフェとして利用できるのも魅力です。駅から徒歩12分ほどと少し距離はあるものの、オープンと同時に数組が訪れており、すでに注目度の高さがうかがえました。

こちらのドーナツの最大の特徴は、「揚げていない」こと。一般的なドーナツとは異なり、油を使わずに仕上げられているため、軽やかな口当たりが楽しめます。店頭にはこの日、約22種類ものドーナツが並んでいました。カラフルで華やかな見た目はどれも魅力的で、ショーケースを前にどれにしようか悩む時間も楽しいひとときです。

軽やかな口当たりのドーナツ

まずいただいたのは「シュガーバター」450円（税込）

生地の上にたっぷりとのったバターが印象的なドーナツです。ひと口食べると、ふわふわでしっとりとした食感が広がり、まるでスポンジケーキのような軽やかさがあります。揚げていないからこそ出せるやさしい口当たりで、食後のデザートとしても重たさを感じません。上にのった砂糖のジャリっとした感じもクセになります。さらに、口の中でバターがじんわりと溶け、コクのある味わいが広がります。

続いて、「チョコオレオ」450円（税込）

チョコレート生地の上に、チョコオレオやチョコレートソース、ホイップクリームがトッピングされている見た目も豪華なドーナツです。ミルキーなホイップクリームとチョコの組み合わせは、まるでチョコレートケーキをそのまま味わっているような満足感があります。

さらに、ホワイトチョコにチョコスプレーがのったドーナツ450円（税込）をテイクアウトしました。 定員さんに冷やしてもおいしいと聞いたので、一晩冷蔵庫で冷やし、翌日のおやつでいただきました。冷やすことでしっとり感がより引き立ち、チョコレートのパリッとした食感がアクセントになります。油を使っていないため、冷蔵してもおいしさが損なわれないのも特徴で、手土産にもぴったりです。

夜カフェとしての楽しみ方も

来店される方は地元の方が中心で、海辺でのデート帰りに立ち寄るカップルの姿も多いそうです。カフェメニューも充実しているため、食事のあとに立ち寄る夜カフェとしての利用にもおすすめです。

また、ドーナツだけでなくアサイーボウル1,500円（税込）も人気メニューのひとつです。上にはブルーベリーやマンゴー、苺などの果物がトッピングされています。濃厚ながらもすっきりとした味わいで、夜のデザートとしても食べやすい一品だそうです。このお店では「ヨルイーボウル」というメニュー名で提供されています。朝に食べるイメージが強いアサイーですが、夜にゆっくり楽しむのも新鮮な体験です。

揚げないドーナツという新しいスタイルと、夜だけ営業という特別感が合わさった新しいタイプの夜カフェです。軽やかな口当たりで食後でも無理なく楽しめるため、これまでのドーナツのイメージが少し変わるかもしれません。テイクアウトはもちろん、落ち着いた店内でゆっくり過ごすのもおすすめです。湘南での夜時間に、少しだけ甘いものが欲しくなったときに訪れてみてはいかがでしょうか。

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