













ドジャース 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたワシントン・ナショナルズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。今季第1号の3ラン本塁打を含む4打点の活躍を見せ、チームを勝利に導いた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



待望の瞬間が訪れたのは、3点ビハインドの3回1死一、二塁で迎えた第2打席。ナショナルズ先発マイルズ・マイコラス投手が投じた変化球を完璧にとらえた。打球は右中間スタンドに飛び込む同点の3ラン本塁打。大谷の一発で試合を振り出しに戻した。











さらに大谷は、9回にダメ押しの犠飛を記録。この日は5打数2安打4打点1本塁打1四球の大活躍を見せ、チームは13-6で大勝した。



大谷の今季初本塁打を受け、米メディア『ドジャース・ネーション』がXで反応。「大谷翔平が2026年シーズン初のホームランを放った。ドジャースは切実にその3ランを必要としていた。彼らはナショナルズ相手に同点に追いついた。さあ行こう！」と綴った。







【関連記事】











































ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたワシントン・ナショナルズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。今季第1号の3ラン本塁打を含む4打点の活躍を見せ、チームを勝利に導いた。



大谷翔平、待望の今季初ホームラン！

MLBの公式Xより















Shohei Ohtani leaves the yard for the first time in 2026 🔥

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】