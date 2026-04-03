BACON(べーこん)は4月29日～5月6日、ミニチュアアートの祭典「ミニチュアビストロの世界展」と、10周年を迎える「うさぎしんぼる展」を、ルクア大阪にて同時開催する。

ミニチュアビストロ 展示作品：ミニ厨房庵

期間中は、まるで本物の料理のように精巧に作り込まれたミニチュア作品の数々と、全国の人気クリエイターによるうさぎ作品が異なる会場で展開され、各会場ごとに異なる世界観が楽しめる。

「ミニチュアビストロの世界展」は、人気の"食"をテーマに、フランスの家庭料理やビストロ料理、カフェごはんなどをを精巧に再現した作品が集結する。見どころは、人気作家「ミニ厨房庵(@minichuubouantyakitchen)」や「Renee miniature(@reneeminiature)」などによる話題作。会場内は全エリア撮影可能で、自分だけの「とっておきの一皿」をSNSで共有する楽しみ方も提案している。

ミニチュアビストロ 展示作品：こいなつ

物販エリアでは、「ebisukaasn(@ebisukaasan)」「マロン(@emmyofarsreystarshara)」「こいなつ(@koinatsu1327)」などによるオリジナルグッズを販売する。

10周年を迎えるうさぎの合同写真展&物販展「うさぎしんぼる展」では、SNSで人気のうさぎクリエイターら49組が参加し、300点以上の作品を展示する。

うさぎしんぼる 展示作品：mumitan

羊毛作品で話題の「mofu mofu usagi(@cocomirumiru)」や、Instagramフォロワー数5.7万人を誇る「ランとコナンとシェリー(@mofumofuusako)」などは、特設スペースにてイベント限定の新作を発表予定。「うさぎ印(@waka8)」「m＊stamp(@m.stampmiya)」も、3年ぶりに登場する。

うさぎしんぼる 展示作品：minchan

先着特典のポストカードや、SNS投稿でもらえるアーカイブグッズも用意。10年の軌跡と最新のうさぎアートを同時に堪能できる内容となっている。

「ミニチュアビストロの世界展 2026 in 大阪」「うさぎしんぼる展 2026 in 大阪」入場料は800円(3歳以下は入場無料)。