FELT Bicyclesは6月、エアロロードバイク「AR」の後継となる新型フラッグシップモデル「NEXAR(ネクサー)」を発売する。

NEXAR FRD Dura-Ace Di2

同モデルは、2008年に初登場し進化を重ねてきたエアロロードバイク「AR」を、これまでの"エアロロード"の枠を超え、極限の性能を発揮する全く新しいレーシングバイクに昇華させたもの。

最大の特徴は、徹底的な空力性能の深化と軽量化。第3世代のARと比較して空気抵抗を5%低減させ、素材には部位ごとにT800、T1000、T1100カーボンを使い分けた。最上位のFRDグレードではフレーム重量800g、Dura-Ace完成車で6.48kgという驚異的な軽さを実現している。

NEXAR FRD フレーム

また、ケーブルを完全内装した300g未満のインテグレーテッドコックピットや、スタックを高めて剛性を向上させた新ジオメトリーコンセプトを採用。高速化するレースシーンにおいて、ライダーがエアロポジションでの運動効率を最大化する設計となっている。

専用設計のインテグレーテッドコックピット

ラインナップは、最上位モデル「NEXAR FRD Dura-Ace Di2」(1,980,000円)を筆頭に、Ultegra搭載モデルや105搭載モデルまで幅広く展開する。

予約受付は4月から開始し、完成車は受注生産のみの対応となる。