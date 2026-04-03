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【オ 3-12 日】
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試合終了
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OUT
9番 紅林 弘太郎 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 福永 奨 ショートフライ 2アウト
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OUT
7番 Ｂ・シーモア ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 山本 拓実 に代わって 10番 池田 隆英
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OUT
守備交代：ショート 代打 Ｒ・カストロ に代わって 8番 Ｒ・カストロ
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OUT
9番 水野 達稀 レフトフライ 3アウト
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OUT
8番 Ｒ・カストロ 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：奈良間 大己 に代わって 8番 Ｒ・カストロ
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OUT
7番 田宮 裕涼 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
6番 西川 遥輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 万波 中正 ライトフライ 1アウト
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OUT
オ3-12日
4番 郡司 裕也 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 3-12 日
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OUT
6番 中川 圭太 ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
5番 西野 真弘 空振り三振 2アウト
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OUT
オ3-11日
4番 太田 椋 レフトホームラン オリックス得点！ オ 3-11 日
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OUT
3番 杉澤 龍 サードフライ 1アウト
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OUT
2番 野口 智哉 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ファースト 清宮 幸太郎 に代わって 6番 西川 遥輝
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OUT
守備交代：センター 西川 遥輝 に代わって 2番 五十幡 亮汰
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OUT
投手交代：ピッチャー 島本 浩也 に代わって 10番 山本 拓実
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OUT
3番 吉田 賢吾 ショートフライ 3アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
1番 水谷 瞬 ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 西川 龍馬 に代わって 6番 中川 圭太
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OUT
守備交代：ライト 廣岡 大志 に代わって 3番 杉澤 龍
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OUT
守備交代：サード 宗 佑磨 に代わって 2番 野口 智哉
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OUT
守備交代：センター 中川 圭太 に代わって 1番 麦谷 祐介
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙谷 舟 に代わって 10番 佐藤 一磨
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 福永 奨 に代わって 8番 福永 奨
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OUT
1番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 紅林 弘太郎 ファーストフライ 2アウト
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OUT
8番 福永 奨 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：森 友哉 に代わって 8番 福永 奨
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OUT
オ1-11日
7番 Ｂ・シーモア センターツーベースヒット オリックス得点！ オ 1-11 日 ランナー：2塁
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OUT
6番 中川 圭太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：レフト 野村 佑希 に代わって 1番 水谷 瞬
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊藤 大海 に代わって 10番 島本 浩也
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OUT
9番 水野 達稀 センターフライ 3アウト
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OUT
オ0-11日
8番 奈良間 大己 レフトヒット 日本ハム得点！ オ 0-11 日 ランナー：1塁
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OUT
7番 田宮 裕涼 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 西川 遥輝 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
オ0-10日
5番 万波 中正 レフトホームラン 日本ハム得点！ オ 0-10 日
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OUT
4番 郡司 裕也 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
オ0-7日
3番 吉田 賢吾 センタースリーベースヒット 日本ハム得点！ オ 0-7 日 ランナー：3塁
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OUT
2番 清宮 幸太郎 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 野村 佑希 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 東松 快征 に代わって 10番 髙谷 舟
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OUT
5番 西野 真弘 レフトフライ 3アウト
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OUT
4番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
9番 水野 達稀 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 奈良間 大己 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 田宮 裕涼 サード送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
6番 西川 遥輝 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 万波 中正 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 横山 楓 に代わって 10番 東松 快征
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OUT
2番 廣岡 大志 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 紅林 弘太郎 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 サードゴロ 3アウト
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OUT
3番 吉田 賢吾 空振り三振 2アウト
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OUT
オ0-6日
2番 清宮 幸太郎 センターヒット 日本ハム得点！ オ 0-6 日 ランナー：1塁
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OUT
横山 楓 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 寺西 成騎 に代わって 10番 横山 楓
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OUT
オ0-5日
1番 野村 佑希 レフトツーベースヒット 日本ハム得点！ オ 0-5 日 ランナー：2塁
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OUT
9番 水野 達稀 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
8番 奈良間 大己 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
7番 田宮 裕涼 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
8番 森 友哉 レフトフライ 3アウト
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OUT
7番 Ｂ・シーモア センターフライ 2アウト
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OUT
6番 中川 圭太 ショートゴロ 1アウト
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OUT
6番 西川 遥輝 ショートフライ 3アウト
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OUT
5番 万波 中正 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
寺西 成騎 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
4番 郡司 裕也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 吉田 賢吾 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 西野 真弘 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 太田 椋 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 西川 龍馬 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 廣岡 大志 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 野村 佑希 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
オ0-3日
9番 水野 達稀 レフトツーベースヒット 日本ハム得点！ オ 0-3 日 ランナー：2塁
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OUT
8番 奈良間 大己 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 田宮 裕涼 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 西川 遥輝 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 万波 中正 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 紅林 弘太郎 ライトフライ 3アウト
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OUT
8番 森 友哉 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 Ｂ・シーモア デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 中川 圭太 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 西野 真弘 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 太田 椋 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 吉田 賢吾 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 野村 佑希 サードゴロ 1アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 廣岡 大志 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 空振り三振 1アウト
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