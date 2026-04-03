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【中 1-0 ヤ】
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試合終了
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OUT
4番 Ｊ・オスナ センターフライ 3アウト
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OUT
代走：2塁ランナー 橋本 星哉 に代わって 3番 赤羽 由紘
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OUT
3番 橋本 星哉 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
代打：古賀 優大 に代わって 3番 橋本 星哉
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
3番 福永 裕基 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 田中 幹也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 尾田 剛樹 サード送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 柳 裕也 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
8番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 宮本 丈 に代わって 8番 廣澤 優
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OUT
9番 武岡 龍世 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
8番 宮本 丈 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
代打：木澤 尚文 に代わって 8番 宮本 丈
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OUT
7番 伊藤 琉偉 セカンドフライ 1アウト
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OUT
7番 木下 拓哉 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 Ｍ・サノー センターフライ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
5番 板山 祐太郎 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 細川 成也 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 田口 麗斗 に代わって 8番 木澤 尚文
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OUT
6番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 増田 珠 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 福永 裕基 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 田中 幹也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 尾田 剛樹 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 柳 裕也 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 清水 昇 に代わって 8番 田口 麗斗
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OUT
3番 古賀 優大 キャッチャーフライ 3アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストフライ 1アウト
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OUT
9番 武岡 龍世 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 村松 開人 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 木下 拓哉 サードゴロ 2アウト
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OUT
6番 Ｍ・サノー ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 田中 陽翔 に代わって 8番 清水 昇
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OUT
8番 田中 陽翔 セカンドライナー 3アウト
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OUT
代打：吉村 貢司郎 に代わって 8番 田中 陽翔
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OUT
7番 伊藤 琉偉 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
6番 岩田 幸宏 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 増田 珠 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：センター 代走 尾田 剛樹 に代わって 1番 尾田 剛樹
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OUT
5番 板山 祐太郎 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 細川 成也 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
3番 福永 裕基 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 田中 幹也 サードゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 岡林 勇希 に代わって 1番 尾田 剛樹
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OUT
1番 岡林 勇希 ファーストヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｊ・オスナ ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 古賀 優大 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ セカンドゴロ 1アウト
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OUT
9番 柳 裕也 サードゴロ 3アウト
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OUT
8番 村松 開人 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 木下 拓哉 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 Ｍ・サノー 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 板山 祐太郎 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 サードファウルフライ 3アウト
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OUT
1塁ランナー伊藤 琉偉 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
9番 武岡 龍世 空振り三振 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 吉村 貢司郎 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 伊藤 琉偉 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 細川 成也 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 福永 裕基 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
2番 田中 幹也 ショートフライ 1アウト
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OUT
6番 岩田 幸宏 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 増田 珠 ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・オスナ サードゴロ 1アウト
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OUT
1番 岡林 勇希 センターフライ 3アウト
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OUT
9番 柳 裕也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 村松 開人 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 木下 拓哉 ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 古賀 優大 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ サードゴロ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
6番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト
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OUT
吉村 貢司郎 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
5番 板山 祐太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
中1-0ヤ
4番 細川 成也 ファーストヒット 中日得点！ 中 1-0 ヤ ランナー：1、3塁
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OUT
3番 福永 裕基 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 田中 幹也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 岡林 勇希 セカンドゴロ 1アウト
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