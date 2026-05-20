シマノは、2026年5月30日に開催される世界中のサイクリストを対象としたグラベルライドチャレンジ「REBOUND」に、昨年に引き続き協賛する。

「REBOUND」は、自転車でライドを楽しむすべてのサイクリストに向けて開催される参加型のライドチャレンジ。参加者はできるだけ多くのグラベルに挑戦し、普段とは異なるルートを開拓することで、走り慣れた地域の魅力を再発見することを目的としている。

出発地点は自宅を含めどこでも自由に設定でき、個々のレベルに応じて柔軟にチャレンジが可能。開始時間は5月30日の午前6時で、参加費は無料。制限時間は設けられておらず、サポートなしの自己完結型ライドとなる。

選択可能な対象距離は、15マイル(約25km)、25マイル(約40km)、50マイル(約80km)、100マイル(約160km)、200マイル(約320km)、350マイル(約570km)。

REBOUND公式サイトで参加表明を行い、あわせてGPSスポーツアプリ「STRAVA」のチャレンジページからエントリーを完了した参加者を対象に、世界最高峰のグラベルレース「UNBOUND 2027」の出走権が当たる抽選キャンペーンも実施する。