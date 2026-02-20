MTB Enjoy Ride 実行委員会は、マウンテンバイク(MTB)初心者やファミリー層を対象としたイベント「MTB Enjoy Ride in プラザ阪下 Supported by SHIMANO」を4月4日に開催すると発表した。

会場は大阪府河内長野市の「プラザ阪下」で、特別協賛としてシマノセールスが参加する。

「MTB Enjoy Ride in プラザ阪下 Supported by SHIMANO」

近年のアウトドア需要の高まりを背景に、MTBを購入する層は増えているものの、「どこで走ればいいかわからない」「安全な乗り方を学びたい」といった声も多いという。同イベントは、そうしたビギナー層が“安全に、楽しく、仲間とつながる”ことを目的とし、「MTBの大運動会」として企画された。

イベントでは、ダウンヒル元全日本王者で現在は指導者として活動する柳原康弘氏を講師に招き、初心者向けの安全講習を実施するほか、ソロやチームで参加できる3時間耐久ライド、低学年・高学年別の小学生クロスカントリーレースも開催する。初めてレースに挑戦する子どもでも安全に走行できる専用コースを用意するという。

企画プロデューサーの内嶋亮氏は、「MTBを買ったばかりの方が安心して最初の一歩を踏み出せる場所を作りたい。プロの技術を学び、仲間と笑い合う1日を通して、MTBの本当の楽しさを体感してほしい」とコメントしている。

【イベント概要】

●イベント名：MTB Enjoy Ride in プラザ阪下 Supported by SHIMANO

●開催日程：2026年4月4日(土) 8:30〜16:15 (入場受付 8:00〜)

●会場：プラザ阪下(大阪府河内長野市原町2244）

●特別協賛：シマノセールス

●主催：MTB Enjoy Ride 実行委員会

●企画・運営：ダイナコ

●主な種目：

・3時間耐久ライド(ソロ・チーム)

・小学生クロスカントリー(1〜3年生／4〜6年生)

・MTB安全クリニック(講師：柳原康弘氏)