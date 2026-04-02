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【Ｄ 3-4 阪】
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試合終了
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OUT
9番 山本 祐大 レフトフライ 3アウト
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OUT
代打：坂本 裕哉 に代わって 9番 山本 祐大
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OUT
代走：1塁ランナー Ｄ・ビシエド に代わって 8番 林 琢真
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OUT
8番 Ｄ・ビシエド センターヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：石上 泰輝 に代わって 8番 Ｄ・ビシエド
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OUT
7番 蝦名 達夫 サードゴロ 2アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 木浪 聖也 に代わって 9番 小幡 竜平
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OUT
投手交代：ピッチャー 及川 雅貴 に代わって 6番 岩崎 優
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OUT
守備交代：ファースト 代走 熊谷 敬宥 に代わって 5番 熊谷 敬宥
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OUT
7番 髙寺 望夢 ショートフライ 3アウト
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OUT
6番 木浪 聖也 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 大山 悠輔 に代わって 5番 熊谷 敬宥
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OUT
5番 大山 悠輔 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：サード 代走 三森 大貴 に代わって 3番 筒香 嘉智
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OUT
守備交代：ファースト 筒香 嘉智 に代わって 4番 三森 大貴
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OUT
投手交代：ピッチャー 吉野 光樹 に代わって 9番 坂本 裕哉
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OUT
5番 佐野 恵太 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 宮﨑 敏郎 に代わって 4番 三森 大貴
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OUT
Ｄ3-4阪
4番 宮﨑 敏郎 セカンドゴロ ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 3-4 阪 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 ライトヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 度会 隆輝 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 福島 圭音 に代わって 9番 及川 雅貴
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OUT
3番 森下 翔太 サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 近本 光司 ライトフライ 2アウト
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OUT
9番 福島 圭音 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
代打：Ｄ・モレッタ に代わって 9番 福島 圭音
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 京田 陽太 に代わって 9番 吉野 光樹
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OUT
9番 京田 陽太 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代打：橋本 達弥 に代わって 9番 京田 陽太
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OUT
8番 石上 泰輝 ショートゴロ 2アウト
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OUT
7番 蝦名 達夫 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｒ・ドリス に代わって 9番 Ｄ・モレッタ
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OUT
8番 坂本 誠志郎 サードゴロ 3アウト
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OUT
7番 髙寺 望夢 空振り三振 2アウト
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OUT
1塁ランナー木浪 聖也 盗塁失敗 1アウト
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OUT
6番 木浪 聖也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 松尾 汐恩 ライトフライ 3アウト
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OUT
Ｄ2-4阪
5番 佐野 恵太 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-4 阪 ランナー：1、2塁
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 度会 隆輝 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊原 陵人 に代わって 9番 Ｒ・ドリス
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OUT
5番 大山 悠輔 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 森下 翔太 見逃し三振 1アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｃ・ヒュンメル に代わって 9番 橋本 達弥
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OUT
9番 Ｃ・ヒュンメル ショートゴロ 3アウト
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OUT
代打：竹田 祐 に代わって 9番 Ｃ・ヒュンメル
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OUT
8番 石上 泰輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 蝦名 達夫 ライトフライ 2アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 近本 光司 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 伊原 陵人 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
8番 坂本 誠志郎 見逃し三振 1アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 空振り三振 3アウト
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OUT
Ｄ1-4阪
4番 宮﨑 敏郎 センターツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-4 阪 ランナー：2塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 度会 隆輝 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 サードゴロ 1アウト
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OUT
7番 髙寺 望夢 ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 木浪 聖也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 竹田 祐 サードゴロ 3アウト
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OUT
8番 石上 泰輝 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 蝦名 達夫 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 ショートフライ 2アウト
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OUT
Ｄ0-4阪
キャッチャー 松尾 汐恩が悪送球 阪神得点！ Ｄ 0-4 阪 ランナー：3塁
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OUT
Ｄ0-4阪
1塁ランナー近本 光司 盗塁成功 ランナー：3塁
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OUT
1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
9番 伊原 陵人 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 坂本 誠志郎 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 松尾 汐恩 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 髙寺 望夢 センターフライ 3アウト
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OUT
Ｄ0-3阪
6番 木浪 聖也 レフトヒット 阪神得点！ Ｄ 0-3 阪 ランナー：1塁
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OUT
5番 大山 悠輔 ライトフライ 2アウト
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OUT
Ｄ0-1阪
4番 佐藤 輝明 レフトツーベースヒット 阪神得点！ Ｄ 0-1 阪 ランナー：2、3塁
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OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
ピッチャー 竹田 祐が悪送球 ランナー：2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 レフトフライ 3アウト
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OUT
1塁ランナー牧 秀悟 盗塁失敗 2アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 ライトフライ 1アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 デッドボール ランナー：1塁
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