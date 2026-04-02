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【広 1-2 ヤ】
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試合終了
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OUT
広1-2ヤ
7番 伊藤 琉偉 サードヒット ヤクルト得点！ 広 1-2 ヤ
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OUT
1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
6番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
5番 増田 珠 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー赤羽 由紘 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー Ｊ・オスナ に代わって 4番 赤羽 由紘
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OUT
4番 Ｊ・オスナ レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 鈴木 叶 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｔ・ハーン に代わって 7番 森浦 大輔
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OUT
4番 佐々木 泰 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 小園 海斗 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 中村 奨成 ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：サード 代打 北村 恵吾 に代わって 9番 北村 恵吾
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 2アウト
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OUT
9番 北村 恵吾 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：武岡 龍世 に代わって 9番 北村 恵吾
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 秋山 翔吾 に代わって 7番 Ｔ・ハーン
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OUT
守備交代：キャッチャー 坂倉 将吾 に代わって 9番 石原 貴規
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OUT
1番 大盛 穂 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 秋山 翔吾 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：岡本 駿 に代わって 9番 秋山 翔吾
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OUT
8番 Ｅ・モンテロ フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 坂倉 将吾 レフトフライ 1アウト
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OUT
6番 菊池 涼介 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 橋本 星哉 に代わって 8番 松本 健吾
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OUT
8番 橋本 星哉 ショートゴロ 3アウト
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OUT
代打：奥川 恭伸 に代わって 8番 橋本 星哉
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OUT
7番 伊藤 琉偉 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
6番 岩田 幸宏 ショートゴロ 1アウト
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OUT
5番 Ｓ・ファビアン センターフライ 3アウト
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OUT
4番 佐々木 泰 ショートフライ 2アウト
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OUT
3番 小園 海斗 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 増田 珠 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｊ・オスナ レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 鈴木 叶 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ サードゴロ 1アウト
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OUT
2番 中村 奨成 センターフライ 3アウト
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OUT
広1-0ヤ
1番 大盛 穂 ライトヒット 広島得点！ 広 1-0 ヤ ランナー：1塁
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OUT
9番 岡本 駿 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
8番 Ｅ・モンテロ センターフライ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
7番 坂倉 将吾 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 ライトフライ 3アウト
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OUT
9番 武岡 龍世 ライトフライ 2アウト
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OUT
8番 奥川 恭伸 空振り三振 1アウト
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OUT
1塁ランナー菊池 涼介 盗塁失敗 3アウト
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OUT
6番 菊池 涼介 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 Ｓ・ファビアン 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 佐々木 泰 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
7番 伊藤 琉偉 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 岩田 幸宏 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 増田 珠 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 小園 海斗 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 中村 奨成 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 鈴木 叶 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストライナー 1アウト
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OUT
9番 岡本 駿 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 Ｅ・モンテロ ライトフライ 2アウト
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OUT
7番 坂倉 将吾 見逃し三振 1アウト
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OUT
9番 武岡 龍世 レフトファウルフライ 3アウト
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OUT
8番 奥川 恭伸 サードゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
7番 伊藤 琉偉 見逃し三振 1アウト
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OUT
1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
6番 岩田 幸宏 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 菊池 涼介 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
5番 Ｓ・ファビアン レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 佐々木 泰 サードゴロ 1アウト
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OUT
5番 増田 珠 レフトフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
3番 鈴木 叶 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 小園 海斗 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 中村 奨成 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 見逃し三振 1アウト
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