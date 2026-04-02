2026.04.02 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0
ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 2X 2 5 0
  • 【広 1-2 ヤ】
  • 試合終了

  • OUT

    広1-2ヤ

    7番 伊藤 琉偉 サードヒット ヤクルト得点！ 広 1-2 ヤ

  • OUT

    1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 増田 珠 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー赤羽 由紘 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー Ｊ・オスナ に代わって 4番 赤羽 由紘

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 鈴木 叶 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｔ・ハーン に代わって 7番 森浦 大輔

  • OUT

    4番 佐々木 泰 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 小園 海斗 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 中村 奨成 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：サード 代打 北村 恵吾 に代わって 9番 北村 恵吾

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 北村 恵吾 空振り三振 1アウト

  • OUT

    代打：武岡 龍世 に代わって 9番 北村 恵吾

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 秋山 翔吾 に代わって 7番 Ｔ・ハーン

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 坂倉 将吾 に代わって 9番 石原 貴規

  • OUT

    1番 大盛 穂 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 秋山 翔吾 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：岡本 駿 に代わって 9番 秋山 翔吾

  • OUT

    8番 Ｅ・モンテロ フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 坂倉 将吾 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 菊池 涼介 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 橋本 星哉 に代わって 8番 松本 健吾

  • OUT

    8番 橋本 星哉 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：奥川 恭伸 に代わって 8番 橋本 星哉

  • OUT

    7番 伊藤 琉偉 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン センターフライ 3アウト

  • OUT

    4番 佐々木 泰 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    3番 小園 海斗 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 増田 珠 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 鈴木 叶 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ サードゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 中村 奨成 センターフライ 3アウト

  • OUT

    広1-0ヤ

    1番 大盛 穂 ライトヒット 広島得点！ 広 1-0 ヤ ランナー：1塁

  • OUT

    9番 岡本 駿 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 Ｅ・モンテロ センターフライ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    7番 坂倉 将吾 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    9番 武岡 龍世 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    8番 奥川 恭伸 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー菊池 涼介 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    6番 菊池 涼介 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    4番 佐々木 泰 キャッチャーファウルフライ 1アウト

  • OUT

    7番 伊藤 琉偉 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 増田 珠 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 小園 海斗 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 中村 奨成 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 鈴木 叶 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ファーストライナー 1アウト

  • OUT

    9番 岡本 駿 空振り三振 3アウト

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    8番 Ｅ・モンテロ ライトフライ 2アウト

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    7番 坂倉 将吾 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    9番 武岡 龍世 レフトファウルフライ 3アウト

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    8番 奥川 恭伸 サードゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    7番 伊藤 琉偉 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁

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    6番 岩田 幸宏 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 菊池 涼介 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン レフトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 佐々木 泰 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 増田 珠 レフトフライ 3アウト

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    4番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 鈴木 叶 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

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    2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 1アウト

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    1番 長岡 秀樹 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

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    3番 小園 海斗 レフトフライ 3アウト

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    2番 中村 奨成 ファーストゴロ 2アウト

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    1番 大盛 穂 見逃し三振 1アウト

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