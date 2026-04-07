「4月の玄関」から幸運が逃げる!?「運気」を下げる「置いてはいけないもの」ワースト3とは？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「4月の玄関に“置いてはいけないもの”ワースト3は!? 幸運の入り口を塞いでしまう意外な共通点」について解説します。新年度が始まり、期待と不安が入り混じる4月。新しい出会いやチャンスを掴みたい時期ですが、実は、“家の顔”である玄関の状態が、その後の運気を大きく左右することをご存知でしょうか。玄関は心理学的にも「外の世界」と「プライベート」を分ける重要なスイッチの役割を果たします。ここに不要なものが溜まっていると、無意識のうちに思考が鈍り、チャンスを逃しやすくなるという共通点があるのです。今回は、4月中に今すぐ見直したい「玄関に置いてはいけないもの」ワースト3をご紹介します。突然の雨で増えてしまったビニール傘が、傘立てに何本も刺さっていませんか？「いつか使うかも」という消極的な理由で古い傘を放置していると、玄関の湿気が溜まり、空気の循環を妨げる原因になります。特に4月は「潤い」が必要な時期。古びたビニール傘は「間に合わせ」の象徴となり、あなたの品格や運気の質を下げてしまう恐れも。必要な本数だけに絞り、錆びたり汚れたりしているものは「ありがとう」と感謝して手放しましょう。新生活の買い物や引っ越しで出た空きダンボールを、つい玄関の隅に置いていませんか？ダンボールは保温性が高く湿気を吸いやすいため、古いエネルギーを留めてしまう性質があります。特に「宛名ラベル」が貼られたまま放置されている状態は、自分の情報（運気）が停滞しているサイン。玄関はエネルギーの入り口です。不要な荷物を速やかに処分することで、新しい情報や良い知らせが舞い込みやすい「風通しの良い玄関」に変わります。最も運気を停滞させるのが、玄関に出しっぱなしの「履かない靴」です。「足元を見る」という言葉がある通り、靴はその人の行動力を象徴します。汚れが目立つ靴や、1年以上出番がなかった靴を並べておくことは、「過去の自分」に足を取られている状態と言えるかもしれません。新しいステージへ向かう4月。今の自分に自信をくれる靴だけを厳選し、それ以外は思い切って収納するか処分しましょう。床が見える面積が広がるほど、新しいチャンスが入り込むスペースが生まれます。これらに共通するのは、「今の自分に必要ないもの」が居座っているという点です。占いの世界で言われる「運」とは、特別な力ではなく、身の回りを整えた時に生まれる「心の余裕」のこと。まずは3分だけ時間をとって、玄関にある「不要なもの」を1つだけ外に出してみてください。その小さなアクションが、4月のあなたの運気を劇的に動かすきっかけになるはずです。