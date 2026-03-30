アウディ ジャパンと1 Hotel Tokyoがコラボレーション！共にサスティナブルな明日をつくる

アウディ ジャパンは、日本初進出のサステナブルなラグジュアリーホテルである「1 Hotel Tokyo」と、車両提供を通してコラボレーションを行うと発表した。

今回コラボレーションを行うのは、”自然からインスピレーションを受けたミッション主導型のラグジュアリーライフスタイルホテルブランド”として、サスティナブルかつラグジュアリーな滞在を提供している「1 Hotel Tokyo」。2015年、米・フロリダ州マイアミ・サウスビーチとニューヨーク州マンハッタン・セントラルパークに最初の2つのホテルをオープンして以来、世界各地に拠点を持つホテルグループである。

アウディは自動車業界でサステナビリティをリードするブランドとして、同ホテルの価値観と方向性に共鳴。今回のコラボレーションでは、アウディがポルシェと共同開発したスポーティでハイパフォーマンスなBEVプラットフォームPPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）をベースにした初の市販モデルシリーズ「Audi Q6 e-tron」が常駐車両としてホテルに提供される。

本車両は、宿泊されるゲストの向けのサービスやアクティビティに使用されていく予定だ。走行中に二酸化炭素を排出しない電気自動車「Audi Q6 e-tron」の導入によって、サスティナブルなホテルらしい、環境に配慮した心地の良い滞在を提供することが可能になった。