イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、DFハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）を依然として5番手のセンターバック（CB）と位置づけていることを明かした。28日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

現在33歳のマグワイアは今季所属するマンチェスター・ユナイテッドで復調を見せ、今月の活動に臨んでいるイングランド代表メンバーに選出。なお、同選手が代表に招集されたのは2024年9月以来、約1年半ぶりで、トゥヘル監督の指揮下では初のこととなった。

そんなマグワイアは27日に行われたウルグアイ代表との国際親善試合にフル出場し、後半からはキャプテンマークを巻くなど、1－1に終わった試合で今夏に行われるFIFAワールドカップ2026に向けてアピールに成功したと見られていたが、トゥヘル監督はマグワイアよりも評価している選手が複数人いるようだ。

マグワイアのウルグアイ代表戦のパフォーマンスについて聞かれたトゥヘル監督は「まさに私が期待していた通りの、堅実で安定したCBのプレーを見せてくれた。それが彼の持ち味だ。ボール扱いが非常に上手く、冷静沈着で、空中戦にも強く、セットプレーでも頼りになる存在だ」と高く評価していることを強調しつつ、同選手の序列は変わっていないことを明かした。

「考えは変わっていない。他にもスタメンで起用したい選手がいる。タイプが違うが、彼より上位にいる選手もいる。エズリ・コンサやマルク・グエイの方が上だ。それは周知の事実だ。機動力の面では、トレヴォ・チャロバーが少し上回っていると思う。それにジョン・ストーンズもそうだが、彼はケガをしてしまっている」

「彼がチームの中でどう振る舞うかを見るために、直接会う必要があった。これから彼がチームの中でどう振る舞うかを見るのが楽しみだ。先ほども言ったように、彼はもちろん大きな強みを持っている。トーナメントや、ノックアウト方式の試合で、リードを守り、クロスやロングスロー、セットプレーで追いかける場面では、非常に重要な役割を果たすことができる選手だよ」

それでも、今すぐにW杯メンバーを発表しなければならないとしたら、マグワイアは選ばれるのかと聞かれたトゥヘル監督は「明日メンバーを発表する必要はない」と語りながら、次のように続けた。

「彼は良いプレーをした。マンチェスター・ユナイテッドでのいつも通りのプレーをした。すぐに結果を出してくれたし、私は彼にとても満足している。正直言って、私の考えは変わっていない。彼に期待していた通りのプレーをしてくれた」

「もし明日メンバーを発表しなければならないとしたら、ケガ人が多いので、彼も選ばれるだろう。他に誰がCBを務めるのだろうか？」