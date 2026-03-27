◆ 電光石火の一撃に執念の守備

本拠地でヤクルトを迎えた開幕戦。エース東克樹はゲームを作り、中継ぎ陣も無失点と粘ったが、結果的には1点及ばずの逆転負けを喫した。

だが相川監督がキーマンに挙げた牧秀悟が攻守に活躍し、新指揮官の期待に応えてみせた。

見せ場はいきなり訪れた。1番に入った牧はいきなり初球をカチあげると、打球は右中間スタンドへ吸い込まれる先頭打者ホームラン。2点ビハインドの6回には先頭で打席に入りレフトフェンス直撃の二塁打で出塁すると、宮﨑敏郎のセカンドゴロの間に1点差に迫るホームを踏んだ。

また牧は守備でも見せた。1点もやれない7回、1死2-3塁の場面で前進守備のなか、古賀優大のセカンドゴロを逆シングルでキャッチし、素早くホーム送球。山本祐大もワンバウンドを上手く処理しホームインを許さなかった。

1番の打順に牧は「ちょっと前まで迷っていましたけれども、チームの勢いを持ってくるためにいい形で行こう」と頭を整理して打席に入ったと告白。

最高のスタートに「これから難しい場面も出てくると思うんですけれども、今のところはスムーズに入れてます。後ろにいいバッターがいるので、勢いを持ってこれたら活気づくと思うので、今は特に気にすることなく自分の仕事、役割ができていると思います」と胸を張った。

またピンチを救った守備についても「1点も取られたくないところでああいうふうに刺せたことは良かったです。ピッチャーを助けるようにこれからもしていきたいです」とWBCでもセカンドを任された自負と、投手陣への想いを滲ませた。

◆ 指揮官も高評価

牧を1番に抜擢した相川監督もその活躍に目を細めた。「勢いも出塁も含めて、彼が1番として最高の結果を出してくれた。このままいいスタートを切って今後の成功に繋げて欲しいです」と攻撃の核となる働きに期待。

守りの面にも「本当に勝負を賭けた守備は本当に評価できます」と頷いた。

惜しくも初陣を白星で飾ることはできなかった相川監督。しかし、昨年までのキャプテンが見せた気迫溢れるプレーの数々は、新生・ベイスターズが進むべき道を明るく照らした。

取材・文＝萩原孝弘