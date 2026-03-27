DeNAは27日、横浜スタジアムで行われているヤクルト戦の試合前開幕セレモニーを実施した。
スタメン発表では、両チームの野手を打順の一番から交互に発表し、選手たちはDREAM GATE STAND前に設置されたLEDビジョンから登場。
スタメン発表後には、ベイスターズの応援歌『熱き星たちよ』とスワローズの応援歌『東京音頭』をマッシュアップした特別な音楽を使用し、ダンサーとマーチングバンドがパフォーマンスを実施した。
DeNAは27日、横浜スタジアムで行われているヤクルト戦の試合前開幕セレモニーを実施した。
スタメン発表では、両チームの野手を打順の一番から交互に発表し、選手たちはDREAM GATE STAND前に設置されたLEDビジョンから登場。
スタメン発表後には、ベイスターズの応援歌『熱き星たちよ』とスワローズの応援歌『東京音頭』をマッシュアップした特別な音楽を使用し、ダンサーとマーチングバンドがパフォーマンスを実施した。
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