【88risingショーン・ミヤシロ緊急取材】BE:FIRST、ちゃんみなヘッドライナー起用の真意、『HEAD IN THE CLOUDS TOKYO』が思い描く夢

「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO 2026」が3月28日（土）・29日（日）に千葉・幕張メッセで行われる。今週末の開催を前に、88rising代表ショーン・ミヤシロ氏の緊急インタビューが実現した。

88risingといえば忘れがたいのが、2019年1月にZepp Tokyoで開催されたショーケース公演。出演したのはRich Brian、Higher Brothers、AUGUST 08、そして日本からKOHH（現・千葉雄喜）の4組。そのフィナーレに海外勢がステージへ集結し、コレクティヴとしての88risingを象徴する名曲「Midsummer Madness」を披露すると、〈F*ck the rules!〉（ルールなんてクソ喰らえ）というフックで大合唱が巻き起こる。アジアと日本の距離が縮まっていくことを確信させる一夜だった。

その頃、日本でも注目を集め出していたのが、88risingが2018年にLAでスタートさせた「HEAD IN THE CLOUDS」。日本からも過去に新しい学校のリーダーズ、千葉雄喜、Awich、YOASOBI、XG、Teriyaki Boyz、Number_i、Creepy Nuts、SIRUPが出演。ジャカルタ、マニラ、広州と展開を広げ、アジアと世界の音楽シーンを繋げてきた音楽の祭典が、いよいよ日本初上陸を果たす。

アジアのトップスターや新世代に加えて、BE:FIRST、ちゃんみな、HANA、Ayumu Imazu、AI、Kvi Babaという強力な”日本代表”も名を連ねる「HEAD IN THE CLOUDS TOKYO」。そこでは本当の世界レベルを体感しながら、愛するアーティストが世界というスケールへ到達する瞬間を目撃できるはずだ。開催を目前に控え、日本にルーツを持つショーン氏がその特別な想いを明かしてくれた。

―日系アメリカ人であるショーンさんにとって、日本で『HEAD IN THE CLOUDS（HITC）』を開催することは、感慨深い経験ではないかと想像します。2020年のサマーソニックで予定されていた88risingステージがコロナ禍で中止になって以来、このプロジェクトは長い年月をかけて準備されてきたそうですね。クリエイティブマンとの「6年越しの約束」を果たすために、どのような対話を重ねてきたのでしょうか？

ショーン：私は異なる文化のあいだで育ちましたが、日本は常にホームのように感じてきました。ですから、「HITC」をここ日本で開催することは、私にとって非常にエモーショナルですし、個人的にも思い入れがあります。

2020年、私たちはクリエイティブマンと共に「SUPERSONIC」で大きな仕掛けをする準備ができていました。それが（コロナ禍で）中止になったとき、正直に申し上げて、ファンの方々を裏切ってしまったような気持ちになりました。それ以来、私は自分自身に何度も言い聞かせてきたのです。「必ず戻ってくる、そして最高な形で実現させる」という約束を。

ナオキ（清水直樹代表）やクリエイティブマンのチームとは、長い時間をかけて着実に、誠実に対話を続けてきました。タイミング、最適な会場、そしてラインナップ。しかしそれ以上に重要だったのは、単にLAやジャカルタのコピーを日本に持ってくるのではなく、日本にとって「オーセンティック（本物）」であると感じられる内容にすることでした。

今回の東京公演は、その6年越しの約束がついに現実になったものです。私にとっては、これまでのひとつの章を締めくくり、より大きな新しい章を開くような感覚です。88risingが、本当の意味で、長期的に日本に根を下ろしていくための第一歩なのです。

左から清水直樹・クリエイティブマン代表、ショーン・ミヤシロ氏

―今回の日本公演のヘッドライナーとして、BE:FIRSTとちゃんみなさんを選んだ決め手は何でしたか？ 彼らのどういった部分が「HITC」の精神」と共鳴したのでしょうか。

ショーン：BE:FIRSTとちゃんみなさんは、どちらも「恐れを知らない（fearless）」アーティストです。それこそが「HITC」の核心でもあります。つまり、自らの道を切り拓き、境界線のない新世代を体現するアーティストであるということです。

―インドネシアのRich Brian、タイのMILLIといった、88risingの看板アーティストも出演します。日本のファンには、彼らのどのような点に注目してほしいですか？

ショーン：Rich Brianについては、日本の皆さんに彼の「進化」を感じてほしいです。彼はインターネットを通じて少年時代にデビューしました。今のステージ上での彼は、真のストーリーテラーです。彼が放つエネルギーの緩急に注目してください。一つのセットの中で、ハードなナンバーから内省的な瞬間までを自在に行き来するのです。

MILLIは、東南アジアの新世代を象徴する存在です。彼女はファニーで、激しく、政治的であると同時に、繊細さも持ち合わせています。彼女の存在感そのものに注目してください。振り付け、ビジュアル、そしてユーモアを駆使して、自分のルーツについていかに真実を語っているかを感じてほしいですね。

「HITC」は出会いの場所

―Jay ParkとLNGSHOTのコラボレーションも大きな注目を集めています。このユニークなコラボレーションが、東京のステージで実現することになった背景を教えてください。

ショーン：このコラボレーションは、一つのシンプルなアイデアから生まれました──「アジアの音楽シーンのあらゆる歴史を歩んできたレジェンド（JAY PARK）」と、「次世代を定義しようとしているアーティスト（LNGSHOT）」を、日本で組み合わせたら何が起こるだろうか。

―「HITC」といえば、コーチェラで共演したNumber_iとJackson Wangが、のちに本格的なコラボレーション楽曲「GBAD (Number_i Remix)」をリリースしたのは、アジアの音楽ファンにとってエキサイティングな出来事でした。こうしたアーティスト間の自発的かつ有機的な繋がりを育むことも、「HITC」の核となるコンセプトだと言えますか？

ショーン：コーチェラでのNumber_iとJackson Wangの共演が、のちに本物のコラボレーションへと発展したような瞬間──あれこそが、私たちの目指す理想像です。私たちは「HITC」を単なる「ラインナップ」だとは考えていません。このフェスは、アーティストたちにとっての「出会いの場所（meeting point）」なのです。

―ショーンさんは以前、「HITC」は単なるフェスティバルではなく、東洋と西洋を繋ぎ、アジアの才能を讃え、共に成長するためのプラットフォームであるとおっしゃっていました。日本、アジア、そしてグローバルな音楽シーンが結びつきをさらに深めていくために、今後最も重要になる要素は何だとお考えですか？

ショーン：最も重要なのは「信じること（trust）」です。アジア独自の物語を信じること、ローカルなシーンを信じること。そして、アーティストたちがこれからも、境界のない才能によってグローバル規模のナラティブを形作り続けていくのだと信じることです。

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HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO 2026

2026年3月28日（土）・29日（日）千葉・幕張メッセ

OPEN 11:00 / START 12:30

公式サイト：https://hitcfestival.jp/

チケット詳細：https://hitcfestival.jp/ticket/

〈出演〉

3月28日（土）

BE:FIRST / RICH BRIAN / MAX / HANA / KiiiKiii / Ayumu Imazu / no na

3月29日（日）

ちゃんみな / AI / JAY PARK x LNGSHOT / Kvi Baba / BIBI / MILLI