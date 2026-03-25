東京都渋谷のMIYASHITA PARKに『SAMURAI BLUE POP UP』がオープン。25日にオープニングイベントが行われ、元日本代表である安田理大さん、日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダーであるJO1とINIの合同ユニット『JI BLUE』からサッカー経験者である白岩瑠姫さん（JO1）、後藤威尊さん（INI）が登場。お笑い芸人の井本貴史さん（ライセンス）がMCを務めた。

イベントは『JFA Passport』の事前抽選で当選した人を招いて進行。白岩さん、後藤さんはサプライズでの登場となった。安田さんが“講師”となって来場者などに日本代表、ワールドカップ、試合の楽しみ方などを説いた。

終了後、取材に応じた4名に28日に行われるスコットランド戦、31日に行われるイングランド戦についての展望を聞くと、それぞれワールドカップの本番前の試合としていい試合内容と勝利を願い、安田さんにはスコア予想までしてもらうと、スコットランド戦は「2－0」、イングランド戦は「3－2」とそれぞれ日本の勝利を予想し、特にイングランド戦については、「相手も（ハリー）ケインなどの主力を日本戦にぶつけると言われているので、そんな中で勝利できたら」と、強豪相手に難しい試合になることを想定しつつ、その中で勝利をつかみ取ってくれることを期待している。

『SAMURAI BLUE POP UP』は」31日までの特別期間に実施。29日午前2時キックオフのスコットランド戦（解説：坪井慶介、実況：桑原学）、4月1日午前3時45分キックオフのイングランド戦（解説：柿谷曜一朗、実況：桑原学）のパブリックビューイング（※『JFA Passport』での事前抽選制）が行われる。

また、1階のPark in Parkでは入場無料のPOP UPがオープンし、MIYASHITA PARK全館のデジタルサイネージにはSAMURAI BLUEへの応援広告が展開される。森保一監督と日本代表選手の巨大ビジュアル、デジタル上で選手たちと動画撮影ができる『MOVIE ACTION！』、JI BLUEの特別企画コーナー、応援メッセージを集めて決戦の地ニューヨークで応援ムービー放映を目指す『BLUE WING ACTION』への参加コーナー等が設置。JFAサッカー文化創造拠点『blue-ing！』のカフェ&バー人気メニューが楽しめる飲食コーナー、JFAオフィシャルグッズストア『JFA STORE』の出店等もされる。