全国の高校生を対象にしたビジネスアイデアコンテスト「第12回マイナビキャリア甲子園」の決勝大会が、3月14日と15日の2日目にわたり、大手町三井ホールで開催された。

過去最多となる1万1,668名・3,151チームが全国からエントリー。約300倍という狭き門を勝ち抜いた高校生たちが熱戦を繰り広げられた。本記事では第一三共ヘルスケア代表チーム「BandsMens」のプレゼンの様子をレポートする。

過去最大規模の激戦を突破したファイナリストたち

「マイナビキャリ甲子園」はマイナビが主催する全国高校生ビジネスアイデアコンテスト。2014年に第1回大会が開催され、今回で12回目を迎える。高校生は2〜4人でチームを組み、大会の協賛企業が出題するテーマを自由に選択してアイデアを競う。

今年は「Breakthrough 部門」と「Innovation 部門」という2部門での開催となり、各部門で6社の協賛企業がそれぞれの課題テーマを出題。過去最多となる応募の中から書類審査、プレゼン動画審査を経て、2月に行われた準決勝大会を勝ち上がった12チーム39名の高校生たちが、3月14日〜3月15日の最終決戦に挑んだ。

「Innovation 部門」決勝大会には都内、奈良や山梨の高校から6チームが集結した。各チームが半年以上かけて考え抜いたアイデアを10分以内でプレゼンテーションし、約5分間の審査員との質疑応答が実施される。

第12回大会のテーマは「Borderless Age」。12の企業が出題した両部門の課題テーマはいずれも答えのない難問ばかりだが、「Innovation 部門」ファイナリストとしてステージに立つ高校生たちにマイナビの粟井俊介社長は次のようにエールを送った。

「決勝大会の場は実社会と直接つながり、ビジネスの第一線で活躍させる方々から直に評価を受ける非常に有意義な場であり、学校の教室では決して得ることのできない貴重な機会です。どうか自信を持ってプレゼンに臨んでください。最終的な審査結果がどうであれ、本大会での経験が未来に向けた大きな糧に、未来に向けて新たな挑戦へ踏み出していただけたらと思います」(粟井氏)

時流を捉えた第一三共ヘルスケア代表チームの新サービス

第一三共ヘルスケアの代表チームとして本大会に出場したのは「BandsMens」。その名の通り、世田谷学園高等学校の軽音部に所属する男子4人組で、同社の「セルフケア・セルフメディケーションが“当たり前”になる社会を実現するために、第一三共ヘルスケアの強みを活かして、今の社会にある課題を乗り越える新しい取り組みを提案せよ」という出題テーマに挑んだ。

製薬会社として「ロキソニン」「ルル」といった市販薬をはじめ、機能性スキンケア、オーラルケア、健康食品へと事業を広げてきた研究開発力を強みに、健康データの蓄積・解析といった領域にも注力している同社。

自分自身で健康状態を管理・維持するセルフケア・セルフメディケーションは、身近でいつでもできるからこそ、定着や習慣化が難しいといった課題がある。また、そうした考え方が当たり前の社会を実現するためには、自己判断の材料となるパーソナルデータをより多く取得しなければならない。

そこで同チームが提案したのが、自宅の洗面所などの鏡にデバイスを設置し、映像や会話のデータから自分の健康の変化を客観的に把握し、専用アプリで管理できるサービス。

設置工事が不要で賃貸物件でも利用しやすいサービスにすることで、鏡の前に立つだけで心拍・血圧、血管年齢、肌の状態などを可視化する現行の「スマートミラー」との差別化も図るとプレゼンした。既存のサービスの技術を組み合わせることで、第一三共ヘルスケアの幅広い製品群やヘルスケア情報を取り入れたAIの提供を可能に。スマートミラーの国内市場が大きく成長しているなか、価格面も4万円台に抑えて競争優位性を持たせるという。

審査員による各チームの採点は一次評価(審査員1人当たり60点満点)と、6チームのプレゼン終了後の審議での二次評価(審査員1人当たり20点満点)によって審査される。

その結果、渋谷教育学園渋谷高等学校の男女4人の生徒による「≒0」(セコム代表)が視聴者賞のW受賞というかたちで優勝を果たし、準優勝はロッテ代表チームとして本大会に挑んだ「糖質上糖」が受賞した。

悔しい気持ちも人生の宝物になる

本大会で審査員を務めたのは朝日メディアラボベンチャーズ 代表取締役・パートナーの野澤博氏、文部科学省 官民協働海外留学創出プロジェクト「トビタテ! 留学JAPAN」広報・マーケティングチームリーダー・西川朋子氏ら4名。

2014年の「マイナビキャリア甲子園」にファイナリストとして出場した経験を持つ、Senjin Holdings CEO 下山明彦氏は、受賞結果の発表前に「僕がキャリア甲子園に出たときは受賞できず、その時の感情は今でも鮮明に思い出せるくらい悔しい思いが残っていますが、そういう感情を持つ機会が自分の人生にあることを今は誇りに思えています」とコメント。

「皆さんのプレゼンのレベルが年々上がり続けていますが、大会を支援してくださっている企業の皆さんの熱量も年々上がっているなと感じました。こうした経験ができる機会はなかなか普通の高校生にはないし、皆さんのこれからの長いキャリアの最初に、そんな機会を皆さんがこうして掴んだことは本当にすごいこと。本大会の結果以上のものを貴重な経験として本大会で持ち帰っていただけたらと思います」と、講評を述べた。

なお、今大会の様子はTBS系列地上波全国28局ネットにて4月12日15時30分から放送予定。TVerでの見逃し無料配信も予定しているという。