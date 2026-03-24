今日の運勢占い 3月25日（水）12星座占いランキング第1位は魚座（うお座）！ あなたの運勢は何位…!?

2026年3月25日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月25日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？今日は、良い知らせが届くなど嬉しい出来事が起こりそう。これまでの緊張からも解放されてスッキリできるようです。買い物へ出かけるのもおすすめ。ほしかったものが手に入ることでしょう。やると決めたことを全力で行えるようです。あなたのやる気は、周りにも伝わって協力してくれそう。自分の想いや考えを丁寧に話してみると良いでしょう。新たに仲間ができるかも。悩んでいたことに整理がついてくるようです。自分が望んでいるもの、やりたいことにあてる時間を作っていくといいかも。今日は、図書館や本屋へ出かけてみるのもおすすめ。直感で読みたいものを選んでみましょう。パートナーや恋人から褒められるなど、これまで頑張ってよかった、と思えることがありそう。今日は、自分にご褒美をあげましょう。疲れをとるために、温泉やマッサージに行くのもアリ。難しいことはあまり考えずに、その場の雰囲気を楽しんでみましょう。その方が気分も身体も身軽に感じられるようです。恋愛も積極的になってみましょう。気になる相手がいるならば、声をかけてみて。今日は、自分の心や身体と向き合う時間を持つと良いかも。時間があるならば、軽めの運動をするのも良いでしょう。汗をかくとモヤモヤとした想いもスッキリできるようです。新鮮な野菜を食べるのもおすすめ。忙しい一日ではありますが、自分の意思をしっかり持って行動すれば、充実感がうまれるようです。いっときの感情に流されなければ、良い縁も引き寄せることができるでしょう。難しいと感じることでも、諦めずにやってみましょう。好きなラジオや音楽を聞きながらやっていると、何かヒントがもらえるかも。夜はバスタイムを楽しむと運気アップ！バスソルトや入浴剤などでリフレッシュしましょう。今日は、いつもとは違う行動をしてみると運気アップに。食事なども好きなものをつい食べがちですが、色々な味を選んでみて。交友関係においても、同じ人とばかりではなく、様々な人と話すと◎。スカッとするようなことが起こりそう。仲間との交流も増えてストレス発散もできるようです。やりたいことがどんどん出てきそうですが、優先順位をつけて取り組むようにしましょう。今日は、無理をしないことが上手くいくコツ。仕事など、今の自分に合ったやり方を見つけるようにしましょう。なんだかモヤッとする場合は、寝室の掃除をするもあり。日中に換気も行うと良いでしょう。聞き役に回る方など、受け身でいる方が上手くいきそう。良かれと思って言ったことが相手を落ち込ませるかもしれないので、気をつけましょう。話しやすいような環境を作っていくと吉。自然な美しさに触れると、心が癒やされていくようです。春の花を眺めていると、絵を描くなど表現がしたくなりそう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/