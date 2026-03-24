日本サッカー協会（JFA）は24日、株式会社電通と「サッカー日本代表放送権（2027～2030）」に関する契約を締結することで基本合意したと発表した。

JFAからの発表によると、本契約の対象期間は2027年1月1日から2030年12月31日までの4年間。JFAが権利を有する各日本代表戦の放送・配信を電通がサポートする形だ。

今回の契約は、男子の日本代表だけでなく、なでしこジャパン（日本女子代表）、U－23日本代表、フットサル日本代表、ビーチサッカー日本代表など、JFAが権利を有する日本代表のすべてのカテゴリーが対象となる。これらの試合は、地上波放送に加え、OTT（インターネット配信）各社との連携を通じて提供される予定だ。

JFAはこれまで、日本代表戦を通じてサッカーの魅力や感動を広く届けるため、安定した放送・配信環境の整備に取り組んできた。今回の契約更新によって、視聴環境のさらなる充実を図り、多様な視聴機会の創出を目指すとしている。

今回の一連の決定を受け、JFAは「今後もより多くのファン・サポーターの皆さまに日本代表戦を楽しんでいただける環境の充実に努め、日本サッカーの更なる発展につなげてまいります」とコメントを発表した。