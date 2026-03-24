ハイパーカーの思想が二輪へ｜ブガッティ×ファクター「ONE」が示す新たな速度の形

ブガッティと英国ノーフォークを拠点とする高性能自転車ブランド、ファクター・バイクスが手を組んだ。両者の名を冠した新作「ブガッティ・ファクター・ONE」は、ハイパーカーのエンジニアリングとエリートサイクリングの世界を融合させた一台である。

【画像】ハイパーカー×自転車の融合。ブガッティとファクターにより生み出された究極の一台（写真9点）

ファクター・バイクスは、元プロサイクリストでありカーボン技術の先駆者でもあるロブ・ギテリスによって設立されたブランドだ。設計から試作、製造までを自社内で完結させる体制により、開発スピードと性能追求の両立を実現してきた。UCI規定内で世界最速を目指すロードバイク開発において、その存在感は際立っている。

モータースポーツとサイクルレース。一見異なる領域でありながら、勝利を左右する要素は共通する。極限の精度、わずかな差を積み重ねる執念、そして個人の技術と機械性能の融合。その思想を体現する存在として生み出されたのが、このブガッティ・ファクター・ONEである。

本モデルは一切の妥協を排して設計された。ブガッティが長年培ってきたハイパーカーのDNAと、ファクターの最先端自転車技術が交差し、絶対的なスピードと精密性、そして希少性を具現化した存在となる。世界限定250台。すべてにシリアルナンバーが与えられる点もまた、ブガッティの哲学を色濃く反映する。

その背景には、両ブランドに共通する徹底したディテールへの執着がある。フレームは空力性能、剛性、乗り心地のすべてにおいて妥協なく設計され、ブガッティのエンジニアリング思想とファクターの競技レベルでの知見が融合。従来のUCI規定に縛られない設計思想も特徴で、ワイドスタンスのフロントフォークなど、空気抵抗低減を最優先にした構成が採用されている。

ロブ・ギテリスは「これは単なる自転車ではない。すべての前提を見直し、ブガッティと同様に限界を押し広げるプロジェクトだった」と語る。性能に寄与しない要素は存在理由を持たないという哲学のもと、複雑さや常識にとらわれることなく最速の構成を追求した。

外観もまた特別だ。シャープに削ぎ落とされたエアロフォルムに、ブガッティの象徴であるツートーンカラーを採用。大胆な分割グラフィックがフレームの造形を強調し、ハイパーカーを思わせる存在感を放つ。ブルーのボディカラーは、1920年代に国別カラーとしてフランスを象徴し、タイプ35のグランプリ制覇とともに勝利の色として定着したブガッティブルー。その歴史的意味合いを現代に受け継ぐ。

さらにフロントには、創業者エットーレ・ブガッティの弟レンブラント・ブガッティによる彫刻「ダンシング・エレファント」を再解釈したエンブレムを配置。芸術性と工業技術の融合というブランドの本質を象徴するディテールである。

空力面では、フロントフォークの設計に特に注力。先端部の形状と気流制御を最適化することでドラッグを低減し、高速域での効率と安定性を向上させた。レース環境における正確なハンドリングにも寄与する設計だ。

コンポーネントも専用設計が与えられる。セライタリア製サドル、カーボンTI製ローターとチェーンリング、コンチネンタル製タイヤなど、各パーツはこの車体の性能を最大限引き出すために最適化されたものだ。中核となるホイールは「ブラックインク・ブガッティ・ハイパー62」。自転車におけるハイパーカーのホイールとも言える存在である。

ペア重量1298gという軽さを実現しつつ、62mmリムによる高速巡航性能と横風安定性を両立。カーボンレイアップはねじれ剛性とパワー伝達を最大化するよう設計されており、同時に適度なしなやかさも確保されている。ブーメラン形状のスポーク一体成形、精密なハブ構造、フランジ接合技術といった要素が組み合わさり、ダイレクトで効率に優れた走行感覚をもたらす。

ブガッティのブランド＆ライセンシング部門を率いるヴィープケ・シュタールは「このプロジェクトは両ブランドの共通する志を体現したものだ。細部に至るまで空力性能向上のために設計されており、ハイパーカーの思想を新たな領域へと拡張した」と話す。

究極の性能を求めるサイクリスト、そして希少性に価値を見出すコレクターへ向けた存在。ブガッティ・ファクター・ONEは、単なる移動手段ではなく、性能と美学の極致を追求したプロダクトである。