3月1日、公益財団法人海技教育財団は、帆船「海王丸」海洋教室を開催した。海王丸が竣工した1989年に始まった同イベントは、37年の歴史を誇り、これまで3,200名以上が乗船。船内の構造や設備の見学、帆を操る作業やロープワークなどの体験を通して、船や海に対する理解を深めてもらうのが目的だ。

86回目の開催となった今回は、神戸市内の小中学生を中心に31名が参加した(当日2名欠席)。その模様をレポートする。

機関室や帆の保管庫まで。帆船「海王丸」の船内を隅々まで見学

海洋教室の舞台は、神戸港に停泊中の帆船「海王丸」。優美な姿から“海の貴婦人”と呼ばれ、練習船の規模としては日本最大級。陸から見上げる参加者たちは、その大きさを目の当たりにして胸が高鳴っている様子だった。なお、海王丸は公益財団法人海技教育財団が所有する船舶で、独立行政法人海技教育機構が運航している。

  • 帆船「海王丸」。全長110.09m、総トン数2.556トンに及ぶ

    帆船「海王丸」。全長110.09m、総トン数2.556トンに及ぶ

タラップを上り、船内に移動。はじめに執り行われた乗船式では、貝塚友規船長が「まさに“矢のように走る”高い帆走性能を有する海王丸は、世界一の練習帆船と言っても過言ではない。今日は、普段は一般公開していないところまで案内するので、ぜひ隅々まで見てほしい」と参加者らに呼びかけた。

  • 乗船式では号令がかかり、子どもたちは緊張の面持ちだった

    乗船式では号令がかかり、子どもたちは緊張の面持ちだった

海王丸の概要や注意事項に関する説明を受け、2班に分かれて船内見学と体験プログラムがスタート。船内見学では、全部で16部屋ある実習生の居住区を抜け、帆を保管する「セイルストア」へ。海王丸の36枚すべての帆は、なんと乗組員による手縫い。子どもたちは興味深そうに帆の手触りを確かめていた。

  • 帆に使われる帆布(はんぷ)の価格は1ロール8万円ほど。最大の帆は畳100畳分もある

    帆に使われる帆布(はんぷ)の価格は1ロール8万円ほど。最大の帆は畳100畳分もある

迷路のように入り組んだ船内を進み、実習生の部屋と医務室を見学。

  • 実習生の部屋では8人が暮らしている

    実習生の部屋では8人が暮らしている

  • 医務室も見学

    医務室も見学

その後、機関制御室と機関室に入室させてもらった。機関制御室は、いわば“集中管理室”で、船橋からの指示でエンジンを動かしたりする。野田一樹機関長から、機関士の仕事や船のエンジン・設備について紹介されると、参加者たちは熱心に耳を傾けていた。

  • 「機関士は、船のお医者さん」と話す野田機関長

    「機関士は、船のお医者さん」と話す野田機関長

  • エンジンが置かれている機関室では、発電機の音が鳴り響いていた

    エンジンが置かれている機関室では、発電機の音が鳴り響いていた

来客をもてなす船長公室と、食堂を兼ねるサロンを見学し、船内見学は終了。広々とした海王丸をたっぷりと堪能できた。

  • 天皇陛下が皇太子時代にお座りになった椅子が今も残されている

    天皇陛下が皇太子時代にお座りになった椅子が今も残されている

  • 食事が航海中の何よりの楽しみと話していた

    食事が航海中の何よりの楽しみと話していた

帆の展帆や椰子擦り、ロープワークを通し、船員の仕事を体験 続いて、甲板上で体験プログラムが行われた。まずは、帆の展帆体験。一本のロープ(ハリヤード)を参加者全員で歩き引きし、前方の縦帆「フォアトップマストステイスル」を張ることに。

  • 歩き引きでは「端まで行ったら、前に戻る」を繰り返す

    歩き引きでは「端まで行ったら、前に戻る」を繰り返す

「せーのっ!」の掛け声に合わせて「わっしょい!」と元気良く応える参加者たち。一体となって「フォアトップマストステイスル」を張ることに成功すると、歓声が上がった。

  • 青空に映えるマスト

    青空に映えるマスト

  • 同様に歩き引きして、張ったマストを畳む工程も体験

    同様に歩き引きして、張ったマストを畳む工程も体験

次は、椰子擦り体験。椰子の実を使って甲板を掃除するのが、海王丸の伝統だ。耐久性に優れ、10年以上使っている椰子の実もあるという。

  • 珍しい椰子の実に子どもたちは興味津々

    珍しい椰子の実に子どもたちは興味津々

「わっしょい!」と声を出しながら、ゴシゴシと一生懸命に擦っていた。

  • 「疲れた～」と漏らす参加者も。でも、楽しそうだった

    「疲れた～」と漏らす参加者も。でも、楽しそうだった

  • 船橋では舵を回したり、海図を学んだり

    船橋では舵を回したり、海図を学んだり

  • 双眼鏡を覗いて、船から望む景色を満喫していた

    双眼鏡を覗いて、船から望む景色を満喫していた

最後は、ロープワーク体験。「もやい結び」に挑戦した。

  • もやい結びは“結びの王道”ともいわれる

    もやい結びは“結びの王道”ともいわれる

苦戦する参加者もいたが、丁寧に指導してもらい、結べるようになっていた。

  • 「できた!」と笑顔を見せていた

    「できた!」と笑顔を見せていた

  • 船内見学と体験プログラムを終え、記念撮影

    船内見学と体験プログラムを終え、記念撮影

充実の海洋教室を終え、船や船員がグッと身近な存在に

下船式では、貝塚船長より修了証が授与された。

  • 9：00～11：30まで、あっという間の2時間半だった

    9：00～11：30まで、あっという間の2時間半だった

「船乗りになりたいと思った」と、何人かの子どもたちが挙手すると、職員らが嬉しそうな表情を浮かべていたのが印象的だった。参加した親子に話を聞いてみたところ、「普段は入れないところを見学させてもらえて、すごく勉強になりました。みんなで帆を張ったり、ロープを結んだりして楽しかったです(小6女児)」「船が好きなので、娘を誘って参加してみました。船員の皆さんの仕事に対する愛情を知れて、とても良かったです(保護者)」との感想が返ってきた。

参加者たちは、お土産をもらい、船長らに見送られて下船。

  • 天候にも恵まれ、帆船「海王丸」海洋教室は幕を閉じた

    天候にも恵まれ、帆船「海王丸」海洋教室は幕を閉じた

船や船員がグッと身近な存在になったのではないだろうか。

権藤将輝

権藤将輝

ライター歴は約20年。主にインタビューやイベントレポートを手がける。小説家としても活動中。また、神戸生まれのゆるキャラ「かっぱ太郎」のマネージャー（株式会社かっぱ太郎 取締役）を務め、キャラクタービジネスを展開。"エンタメコンテンツで人と人をつなぎ、地域を笑顔に"を掲げ、神戸の活性化を目指している。
【かっぱ太郎 公式SNS】
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