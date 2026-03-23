













阪神タイガースの中野拓夢内野手が22日、京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズとのオープン戦に「2番・二塁」で先発出場。2回に好守備を披露した。











阪神の先発は伊原陵人。 0－0で迎えた2回裏、この回先頭の太田椋を右打席に迎えた。カウント1－1からの3球目、インコースへのストレートを太田が打ち上げた。



打球は一塁線上方向に高く舞い上がったが、二塁手の中野が圧巻のスタートと脚力で追いかける。最後は右翼手のテリトリー付近で、難しい角度ながらもキャッチ。大事な先頭打者を、中野が好プレーでアウトにした。



試合はオリックス投手陣を攻略できず、阪神が0－1で敗戦。一方、中野はこの試合4打数2安打と打撃でも活躍し、攻守で状態の良さがうかがえた。



今季は入団以来背負っていた背番号「51」を「7」に変更。名実ともに阪神の中心選手として、リーグ連覇を狙っていく。

























【動画】異次元の守備範囲、中野拓夢の二塁守備を見よ！



DAZNベースボールの公式Xより













ここは外野の領域



広大すぎる

中野拓夢の守備範囲



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