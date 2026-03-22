大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミゲル・ロハス内野手が今季限りでの現役引退を表明している。現役ラストシーズンの開幕が間近に迫る中、他選手のスキャンダルの“とばっちり”を受けるハプニングに見舞われたが、本人はさすがに怒り心頭のようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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きっかけとなったのは日本時間17日、米メディア『ジアスレチック』のエバン・ドレリッチ記者が自身のXアカウントに投稿した内容。同記者はロハスが禁止薬物違反により80試合の出場停止処分を受けると投稿したが、その数分後に投稿を削除し、処分を受けるのはフィラデルフィア・フィリーズのヨハン・ロハス外野手だと訂正した。

同メディアは「ロハスは先日出演したポッドキャスト番組の中で、これは単なる誤字ではないと語った」としつつ、「彼は僕の名前を打ち間違えたわけじゃない。あのツイートには、意図的に僕の名前と球団の名前を載せたんだ」というロハスのコメントを紹介。

続けて、「ロハスは自身がSNSをあまり使わないため、ドレリッチ記者が球団や自分に直接連絡して謝罪してくるものだと思っていたという。しかし、それはなかったと語った。彼は『同記者はドジャースという組織の名前も出した。それは本当に尊重すべきものだ。実際には起きていないことのせいで、球団に関わる人たちがこんな問題に巻き込まれるのは望んでいない』と述べている」と記している。

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