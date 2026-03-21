3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの東北楽天ゴールデンイーグルス編。［1/6ページ］

投手：荘司康誠

[caption id="attachment_255930" align="aligncenter" width="530"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの荘司康誠（写真：産経新聞社）[/caption]

注目の開幕投手は、3月13日の中日ドラゴンズとのオープン戦後に三木肇監督から明言された通り、4年目右腕の荘司康誠が初の大役を務める。

今シーズン、チームとしての課題は先発陣にある楽天。上位を目指す上では、ベテランだけでなく若手の躍進が必須だ。

2022年ドラフト1位で入団した荘司には、エース格としてチームを牽引する役割が求められる。

先発ローテーションには今季から先発に転向する西口直人、かつて2桁勝利を挙げた実績のある瀧中瞭太に加え、ドラフト1位ルーキーの藤原聡大などが開幕ローテーション入りと予想される。

また、今季から日本球界に復帰となったベテラン右腕・前田健太の活躍も、楽天の命運を握るだろう。

3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの東北楽天ゴールデンイーグルス編。［2/6ページ］

捕手：太田光

荘司康誠をリードするキャッチャーは、太田光が有力だ。オープン戦でも多くの試合でスタメンマスクを被っており、女房役として支えたいところだ。

堀内謙伍らとの正捕手争いも続くが、総合力と経験値で太田が一歩リードしていると見る。

注目は横浜DeNAベイスターズからFAで加入した伊藤光。経験豊富な選手が新たに加わり、若手の成長にも大きく寄与するはずだ。

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内野手

[caption id="attachment_255929" align="aligncenter" width="530"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの宗山塁（写真：産経新聞社）[/caption]

一塁手：浅村栄斗

二塁手：村林一輝

三塁手：黒川史陽

遊撃手：宗山塁

内野手は上記の4人を予想した。昨季9本塁打に終わった浅村栄斗は、復活を目指す2026年となる。

また、昨季ブレイクを果たした村林一輝も、小深田大翔とのレギュラー争いに勝利する必要があるだろう。

プロ2年目を迎える宗山塁には、昨季以上の活躍がファンから期待されている。また、ブレイクの兆しを見せた黒川史陽は、レギュラーを絶対的なものにしたい。

経験豊富な鈴木大地も控えており、誰かが不振に陥ればすぐにスタメンを奪われる可能性もある。

3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの東北楽天ゴールデンイーグルス編。［4/6ページ］

外野手

[caption id="attachment_255928" align="aligncenter" width="530"] 東北楽天ゴールデンイーグルスのオスカー・ゴンザレス（写真：産経新聞社）[/caption]

左翼手：オスカー・ゴンザレス

中堅手：中島大輔

右翼手：カーソン・マッカスカー

外野手はオスカー・ゴンザレス、中島大輔、そして新加入のカーソン・マッカスカーを予想した。

本来であれば辰己涼介がレギュラーとなっているが、怪我の影響もあり、二軍調整中。現時点で一軍合流の目処は明らかになっていない。

さらなる飛躍を誓う中島に加え、加入2年目のゴンザレス、さらにマッカスカーが機能すれば、強力打線が完成するだろう。

また、現役ドラフトで加入した佐藤直樹も、スタメンの座を虎視眈々と狙っている。守備面を考慮し、佐藤のスタメン起用が増加することも考えられる。

3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの東北楽天ゴールデンイーグルス編。［5/6ページ］

指名打者（DH）：ルーク・ボイト

[caption id="attachment_255927" align="aligncenter" width="530"] 東北楽天ゴールデンイーグルスのルーク・ボイト（写真：産経新聞社）[/caption]

指名打者はルーク・ボイト一択と言っていいだろう。昨季途中から加入すると、67試合の出場でチーム最多の13本塁打をマーク。見事な長打力を発揮した。

開幕から迎える今シーズン、本塁打王のタイトルを獲得できれば史上初の日米本塁打王となる。

さらに得点圏打率は4割に迫る数字を残し、主軸の役割を見事にこなしたボイト。今季も同様の働きが出来れば、チームの上位進出も十分見えてくるはずだ。

内外野の陣容によっては浅村栄斗、オスカー・ゴンザレスらのDH起用も考えられるだろう。

3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの東北楽天ゴールデンイーグルス編。［6/6ページ］

楽天の開幕オーダーは？

1番（中）中島大輔

2番（三）黒川史陽

3番（指）ルーク・ボイト

4番（左）オスカー・ゴンザレス

5番（一）浅村栄斗

6番（二）村林一輝

7番（右）カーソン・マッカスカー

8番（遊）宗山塁

9番（捕）太田光

開幕オーダーは上記と予想。スピードのある中島大輔が1番に座り、つなぐ2番として黒川史陽を並べた。クリーンアップはルーク・ボイト、オスカー・ゴンザレス、浅村栄斗としたが、ゴンザレスの打順は不確定要素が大きいと言える。

村林一輝、カーソン・マッカスカーの次に宗山塁を置き、下位打線から上位につなぐ形ができるのも、今シーズンの楽天の強みになる。ラストバッターは太田光と予想した。

開幕は京セラドームでオリックス・バファローズと戦う楽天。Aクラス入りを目指すべく、開幕戦から勢いをつけたいところだ。

【了】