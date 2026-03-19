自転車は「どこに停めてもよい」は間違い？ 標識がなくても「駐輪NG」な場所とは【交通安全クイズ】

こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。

3月16日（月）の放送では、「自転車の駐輪場所に関するルール」について出題しました。

【質問】

駐輪禁止とされていなければ、自転車はどこに停めてもよい。〇か×か？

【答え】

×

◆「標識がない＝どこでもOK」ではない！

たとえ「駐輪禁止」という看板や標識が立っていなくても、自転車をどこにでも停めていいわけではありません。

道路交通法では、横断歩道や道路のまがり角付近など、さまざまな場所で駐車禁止が定められています。

自転車も車両の一種なので、駐車禁止の場所に停めると違反となります。

◆ここには停められない！ 主な「禁止場所」

具体的にどのような場所が禁止されているのでしょうか。意外と見落としがちなポイントを確認しておきましょう。

【駐停車禁止場所】

・駐停車禁止の標識・標示のある場所

・軌道敷内、坂の頂上付近、こう配の急な坂、トンネル

・交差点とその端から5m以内

・道路のまがり角から5m以内

・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内

・踏切とその端から前後10m以内

・安全地帯の左側とその前後10m以内

・バス、路面電車の停留所の標示板(柱)から10m以内(運行時間中に限る)

【駐車禁止場所】

・駐車禁止の標識・標示のある場所

・駐車場や車庫などの自動車専用の出入口から3m以内

・道路工事の区域の端から5m以内

・消防用機械器具の置き場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内

・消火栓、指定消防水利の標識、消防用防火水そうの吸水口もしくは吸管投入孔から5m以内

・火災報知器から1m以内

・車両右側道路部分に3.5m以上の余地がない場所

◆マナーと安全を守るために

「少しの時間だから」「みんな停めているから」という理由で停めた放置自転車が、歩行者の通行を妨げたり、視覚障害者の方のための点字ブロックをふさいでしまったりすることもあります。

自転車を停める際は、そこが「停めても良い場所かどうか」を必ず確認する習慣をつけましょう。自分勝手な駐輪が、誰かの安全を脅かしているかもしれません。

監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info