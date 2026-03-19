バルセロナに所属するMFフェルミン・ロペスが、18日のニューカッスル戦を振り返った。同日、スペイン紙『アス』が伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16の2ndレグが18日に行われ、バルセロナはニューカッスルと本拠地『カンプ・ノウ』で対戦。1stレグで劇的同点弾でイーブンに持ち込んだブラウグラナは、ハフィーニャの先制点を皮切りに、フェルミン・ロペスの1ゴール1アシストの活躍などで大量7得点。7－2、2戦合計スコアでは8－3と圧勝し、ラウンド8に駒を進めている。

試合後、フェルミンがインタビューに登場。2度リードを奪いながらも追いつかれた前半は「試合運びに少し苦労した」と語ったカンテラーノは、「相手の強度の高いプレスにボールロストするシーンもあったけど、チャンスは作れていた。そして後半、よりゲームをコントロールすることができたね」と振り返った。

また、ご自慢の攻撃力が遺憾なく発揮されたことについては、「7ゴールを決めたんだ。とても良い感触を持って帰れるよ。2失点したのは残念だし修正すべき点もあるけど、良いプレーもできた。次のラウンドに向けて、この試合を自信に繋げていきたい」と手応えを口にした。

そして、次なる対戦相手はアトレティコ・マドリードとなるバルセロナ。先のコパ・デル・レイ（国王杯）で苦杯をなめた相手との再戦を前に、フェルミンは「リベンジマッチだ、という気負いはないよ。アトレティコは素晴らしいチームで、間違いなく手強い相手になるだろう。コパ・デル・レイですでに負かされただけに、彼らの実力はわかっている。あのときの教訓を活かさないとね。素晴らしい試合をして、勝ち進みたい」と意気込みを述べている。

バルセロナとアトレティコ・マドリードは、今シーズン6度目の対戦で互いに手の内を知り尽くしているが、ブラウグラナはビッグイヤーに近づけるのだろうか。