3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの千葉ロッテマリーンズ編。［1/6ページ］

投手：田中晴也

[caption id="attachment_255582" align="aligncenter" width="530"] ロッテ・田中晴也（写真：産経新聞社）[/caption]

開幕投手には田中晴也を推したい。田中はオープン戦で強烈なアピールを続けており、開幕カードと同じ埼玉西武ライオンズと対戦した3月14日の試合では、5回無失点5奪三振の快投を見せた。

過去3年連続で大役を務めたエース、小島和哉、侍ジャパンで躍動した種市篤暉らも当然の候補だ。

ただ、今季から監督に就任したサブロー新監督の船出を、将来有望な若手に任せることも十分に考えられる。

その他、ドラフト2位の毛利海大、石川柊太らがローテーションを構成すると見られている。

3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの千葉ロッテマリーンズ編。［2/6ページ］

捕手：松川虎生

[caption id="attachment_255581" align="aligncenter" width="530"] ロッテ・松川虎生（写真：産経新聞社）[/caption]

開幕マスクの座を狙うのが、高卒5年目の松川虎生だ。ルーキーイヤーこそ76試合に出場したが、それ以降は出場機会が減少。昨季はわずか6試合の出場にとどまった。

2026年で高卒5年目と勝負のシーズンを迎えるだけに、開幕から結果を残し、正捕手候補として存在感を発揮したい。

キャッチャー陣には経験豊富な田村龍弘に加えて、打力が持ち味の佐藤都志也もいる。

絶対的な存在と言える選手はいないだけに、開幕後も流動的な起用になる可能性があるだろう。

3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの千葉ロッテマリーンズ編。［3/6ページ］

内野手

一塁手：ネフタリ・ソト

二塁手：小川龍成

三塁手：寺地隆成

遊撃手：友杉篤輝

内野手は上記4人を予想。今季、キャプテンに就任したネフタリ・ソトは、主軸としてチームを牽引する働きが求められる。

二塁手には、オープン戦でコンスタントにヒットを重ねている小川龍成を置いた。

昨季、バッティングでアピールした寺地隆成は三塁手での起用が増加。オープン戦では結果を残せていないが、首脳陣からの期待値も高い。

守備での安定感も光る友杉篤輝を遊撃に予想したが、開幕から出場機会を確保できるだろうか。

その他、2023年ドラフト1位で入団し、プロ3年目を迎える上田希由翔も、スタメン起用を増やしたい1人だ。

3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの千葉ロッテマリーンズ編。［4/6ページ］

外野手

[caption id="attachment_255580" align="aligncenter" width="530"] ロッテ・藤原恭大（写真：産経新聞社）[/caption]

左翼手：山口航輝

中堅手：髙部瑛斗

右翼手：藤原恭大

外野手は山口航輝、髙部瑛斗、藤原恭大を予想する。中でも髙部、藤原はオープン戦での起用も多く、開幕スタメン起用が硬いと言える存在だ。

どちらもスピードを武器にしているだけに、攻撃のバリエーション増加を期待できる。

予想が難しいのが左翼手だ。オープン戦ではさまざまな選手が起用されているが、長打力が魅力の8年目スラッガー・山口航輝が1番手と考えられる。

阪神タイガースから移籍した井上広大も候補だが、思うようなアピールができているとは言い難い。

3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの千葉ロッテマリーンズ編。［5/6ページ］

指名打者（DH）：グレゴリー・ポランコ

指名打者はグレゴリー・ポランコを予想した。オープン戦で結果を残しており、打線に欠かせない存在のポランコ。

守備面でやや難があるため、基本は指名打者での出場となるはずだ。

とはいえ、昨季新人王を獲得した西川史礁も、本来であればスタメンで出場してもらいたい選手だ。

レフトでの出場が難しい場合、指名打者での登場もあり得るだろう。

3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの千葉ロッテマリーンズ編。［6/6ページ］

ロッテの開幕オーダーは？

1番（中）髙部瑛斗

2番（一）ネフタリ・ソト

3番（右）藤原恭大

4番（指）グレゴリー・ポランコ

5番（三）寺地隆成

6番（左）山口航輝

7番（遊）友杉篤輝

8番（捕）松川虎生

9番（二）小川龍成

攻撃的なスタメンを組む場合、ネフタリ・ソトの2番起用が見込まれる。髙部瑛斗、藤原恭大がソトを挟む形になれば、足を使った戦術も使いやすくなるだろう。

4番はグレゴリー・ポランコが座り、どちらも一発を打てる寺地隆成、山口航輝が以降に並ぶことで、打線の破壊力が高まる。

下位打線にもスピードを期待できる選手が並べば、ビッグイニングをつくる可能性がさらに大きくなるだろう。

開幕戦は、ホームのZOZOマリンスタジアムに西武を迎えるロッテ。サブロー新監督の初陣を勝利で飾ることはできるだろうか。

【了】