【2026年最新版】「春のセンバツ」最強高校ランキング6～10位｜選抜甲子園…

高校野球 最新ニュース（甲子園 最新情報）

第98回選抜高等学校野球大会が2026年（令和8年）3月19日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。

ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝1回＝10pt、準優勝1回＝5pt、4強1回＝3pt、8強1回＝1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点［1/5ページ］

10位：東海大相模高校（とうかいだいさがみ）

所在地：神奈川

正式名称：東海大学付属相模高

＜選抜大会成績＞

優勝；3回

準優勝；2回

ベスト4：1回

ベスト8；0回

合計Pt：43Pt

9位は、2021年選抜覇者の東海大相模。同年は、エース石田隼都が29回1/3を無失点に抑える快投で、優勝を果たした。

残る2回の優勝は、第72回（2000年）と第83回（2011年）。初優勝の2000年はエース筑川利希也の好投が光った。2011年は、田中俊太、菅野剛士、渡辺勝らが並ぶ強力打線で勝ち進み、栄冠にたどり着いた。

2021年秋の関東大会ではベスト8まで勝ち進んだが、東京地区2番手の二松学舎大付との比較で惜しくも選考漏れ。

夏の甲子園では2024年に準々決勝まで駒を進めたが、春は優勝した2021年以来出場から遠ざかっている。

主なOB選手

原辰徳、森野将彦、大田泰示、菅野智之ら

第98回選抜高等学校野球大会が2026年（令和8年）3月19日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。

ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝1回＝10pt、準優勝1回＝5pt、4強1回＝3pt、8強1回＝1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点［2/5ページ］

9位：報徳学園高校（ほうとくがくえん）

所在地：兵庫県

＜選抜大会成績＞

優勝；2回

準優勝；2回

ベスト4：5回

ベスト8；1回

合計Pt：46Pt

8位は、甲子園のお膝元・西宮市に位置する報徳学園。春の甲子園出場回数23回は、歴代8位の記録となっている。

優勝したのは、第46回（1974年）と第74回（2002年）の2度。第46回は、15位・池田の「さわやかイレブン」を撃破しての優勝。

74回大会は、エース大谷智久を擁して、西村健太朗、白濱裕太らの広陵（広島）などを破って優勝した。

近年では、第89回（2017年）に春ベスト4。小園海斗が華やかなプレーで甲子園を沸かせた2018年の夏も記憶に新しい。2023年の春は優勝旗まであと一歩届かず準優勝。

2024年も順当に勝ち上がり決勝まで駒を進めたが、健大高崎に惜しくも敗戦。2年連続の準優勝となった。

主なOB選手

深見安博、基満男、金村義明、清水直行ら

第98回選抜高等学校野球大会が2026年（令和8年）3月19日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。

ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝1回＝10pt、準優勝1回＝5pt、4強1回＝3pt、8強1回＝1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点［3/5ページ］

8位：横浜高校（よこはま）

[caption id="attachment_252434" align="aligncenter" width="530"] 横浜ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：神奈川

＜選抜大会成績＞

優勝；4回

準優勝；1回

ベスト4：0回

ベスト8；1回

合計Pt：46Pt

昨年13位だった名門・横浜は昨春のセンバツで19年ぶりの優勝を果たし、8位にジャンプアップ。

昨春の優勝で、第45回（1973年）、第70回（1998年）、第78回（2006年）に続く4度目の優勝。第70回では、エース松坂大輔を筆頭に、後藤武敏、小池正晃ら後にプロ入りする選手たちが躍動。だがこの春の勝利は序章に過ぎず、夏の伝説へとつづく。

第78回は、髙濱卓也、下水流昂、福田永将ら、こちらも後のプロ選手を並べて、決勝では清峰（長崎）を21-0の大差で千切った。

6年ぶりの出場を決めた昨春は織田翔希、奥村頼人の先発二枚看板に加え、世代屈指の外野手、阿部葉太など実力者が躍動。

決勝戦でも智弁和歌山（和歌山）を11-4と圧倒し優勝。19年ぶりに春の王者に輝いた。

主なOB選手

若林忠志、多村仁志、成瀬善久、涌井秀章、筒香嘉智、近藤健介ら

第98回選抜高等学校野球大会が2026年（令和8年）3月19日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。

ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝1回＝10pt、準優勝1回＝5pt、4強1回＝3pt、8強1回＝1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点［4/5ページ］

7位：高松商業高校（たかまつしょうぎょう）

所在地：香川県

＜選抜大会成績＞

優勝；2回

準優勝；3回

ベスト4：2回

ベスト8；7回

合計Pt：48Pt

選抜第1回大会優勝校である高松商は7位に入った。

選抜大会27回の出場を誇る伝統校は、第1回（1924年）と第32回（1960年）に春制覇。

第1回大会は、甲子園ではなく、名古屋市にあった山本球場で開催された。出場校は8校で、決勝では早稲田実（東京）との対戦だった。

長い歴史を誇る同校は、近年でも甲子園で活躍。第88回（2016年）は決勝まで駒を進め、智弁学園（奈良）を相手に延長11回まで続く接戦を演じた。2022年夏は、スラッガー・浅野翔吾を軸に、ベスト8に入った。

2025年は1回戦で第1回センバツ大会の決勝戦を戦った早稲田実との対戦に。春では101年ぶりとなる古豪対決に注目が集まったが、2-8で敗れ、初戦敗退となった。

主なOB選手

宮武三郎、水原茂、牧野茂、松永昂大ら

第98回選抜高等学校野球大会が2026年（令和8年）3月19日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。

ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝1回＝10pt、準優勝1回＝5pt、4強1回＝3pt、8強1回＝1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点［5/5ページ］

6位：大阪桐蔭高校（おおさかとういん）

[caption id="attachment_252401" align="aligncenter" width="340"] 大阪桐蔭ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：大阪府

＜選抜大会成績＞

優勝；4回

準優勝；0回

ベスト4：2回

ベスト8；2回

合計Pt：49Pt

6位は、言わずと知れた現代の最強校・大阪桐蔭だ。春のセンバツでは、直近10回の開催で4度の優勝を誇る。しかもうち2度は春夏連覇である。

春初優勝となった第84回（2012年）は、藤浪晋太郎と森友哉のバッテリーで大会を席巻。第89回（2017年）は、履正社との史上初の大阪勢対決を制して優勝すると、翌年第90回（2018年）も前年優勝メンバーの藤原恭大、根尾昂らが主力となり、春連覇を成し遂げた。

2022年春は近江との決勝戦で18-1と圧巻の強さを見せつけ優勝。その後も近年の甲子園常連校として2024年まで5年連続でセンバツに出場。

しかし、昨年は秋季近畿大会初戦で滋賀学園に敗退し、6年ぶりに出場を逃した。

それでも、今春は2年ぶり16回目の出場を決めている。近年は春夏共に甲子園で苦しんでいる常連校は、今大会で頂点を掴み復権を果たすことが出来るか。

主なOB選手

今中慎二、中村剛也、中田翔、浅村栄斗ら

【了】