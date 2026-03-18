【2026年最新版】「春のセンバツ」最強高校ランキング16～20位｜選抜甲子…

高校野球 最新ニュース（甲子園 最新情報）

第98回選抜高等学校野球大会が2026年（令和8年）3月19日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。

ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝1回＝10pt、準優勝1回＝5pt、4強1回＝3pt、8強1回＝1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点［1/6ページ］

21位：早稲田実業（わせだじつぎょう・そうじつ［早実］）

所在地：東京都

＜選抜大会成績＞

優勝；1回

準優勝；1回

ベスト4：1回

ベスト8；7回

合計Pt：25Pt

惜しくもベスト20から漏れたのが、東京の名門・早稲田実だ。

優勝したのは1957年、第29回大会のことだ。高知商（高知）を5-3で破り、初の頂点に立った。

記念すべき関東勢初優勝ともなった同大会、優勝投手の2年生左腕・王貞治は、2回戦の寝屋川（大阪）戦、準々決勝の柳井（山口）戦、準決勝の久留米商（福岡）戦で3戦連続完封。決勝の高知商に対しても、9回を3失点にまとめた。

また、準優勝したのは、記念すべき第1回大会（1924年）。エース斎藤佑樹を擁して夏制覇を果たした2006年は、準々決勝で横浜（神奈川）に敗れたものの、ベスト8入りしている。

8年ぶり22回目の選抜出場を決めた昨年は、第1回センバツ大会の決勝戦以来となる高松商（香川）と101年ぶりに対戦。8-2で勝利を収めた。

しかし、2回戦の聖光学院（福島）に4-7で敗れ、久々の快進撃とはならなかった。

主なOB選手

王貞治、大矢明彦、荒木大輔、斎藤佑樹、清宮幸太郎ら

第98回選抜高等学校野球大会が2026年（令和8年）3月19日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。

ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝1回＝10pt、準優勝1回＝5pt、4強1回＝3pt、8強1回＝1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点［2/6ページ］

20位：桐蔭高校［旧制・和歌山中］（とういん）

所在地：和歌山県

＜選抜大会成績＞

優勝；1回

準優勝；1回

ベスト4：2回

ベスト8；4回

合計Pt：25Pt

20位にランクインしたのは和歌山の伝統校・桐蔭だ。

旧制・和歌山中時代に、史上初の夏連覇を達成するなど、名門として知られ、春大会においても、第4回（1927年）に優勝、第5回（1928年）に準優勝を果たした。

桐蔭となってからは、第34回（1962年）に春出場（2回戦敗退）。第87回（2015年）には「21世紀枠」で選出され、1回戦で今治西（愛媛）に7-11で敗れたものの、夏の第1回大会から参加する伝統校の姿勢を背中で語った。

主なOB選手

井口新次郎、小川正太郎、宇野光雄、西本幸雄ら

第98回選抜高等学校野球大会が2026年（令和8年）3月19日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。

ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝1回＝10pt、準優勝1回＝5pt、4強1回＝3pt、8強1回＝1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点［3/6ページ］

19位：帝京高校（ていきょう）

所在地：東京都

＜選抜大会成績＞

優勝；1回

準優勝；2回

ベスト4：1回

ベスト8；2回

合計Pt：25Pt

19位は東東京の名門・帝京だ。

選抜優勝を果たしたのは第64回（1992年）。星稜（石川）・松井秀喜（当時新3年）が最多の3本塁打をマークした大会だ。帝京は、日高（和歌山）、佐賀商（佐賀）、三重（三重）、浦和学院（埼玉）、東海大相模（神奈川）をいずれも接戦で破り、日本一に。

エース三澤興一は、全試合を一人で投げ切った。

近年は甲子園に遠ざかっており、2011年（春は2010年）を最後に、出場を逃している。2020年は、夏の東東京大会を9年ぶりに制したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で大会中止となり、不運にも聖地の土を踏むことはできなかった。

それでも今春、16年ぶり15回目の出場が決定。初戦の相手は昨夏の王者・沖縄尚学との試合となるが、久々の勝利を挙げることが出来るか。

主なOB選手

奈良原浩、吉岡雄二、山﨑康晃、中村晃、杉谷拳士ら

第98回選抜高等学校野球大会が2026年（令和8年）3月19日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。

ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝1回＝10pt、準優勝1回＝5pt、4強1回＝3pt、8強1回＝1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点［4/6ページ］

18位：神港橘高校［第一神港商業・兵庫商業ほか］（しんこうたちばな）

所在地：兵庫県

＜選抜大会成績＞

優勝；2回

準優勝；0回

ベスト4：1回

ベスト8；4回

合計Pt：27Pt

第18位には2つの伝統校の流れをくむ神港橘がランクインした。

神港（第一神港商業）と兵庫商業（北神商業）の2校の歴史と伝統を受け継いで開校された神港橘。第一神港商時代に、第6回（1929年）、第7回（1930年）と、春の選抜史上初となる連覇を果たした。

春連覇は、第一神港商のほかは、PL学園と大阪桐蔭（ともに大阪）の2校のみ（2022年時点）。

兵庫商業も春夏それぞれ一度ずつ甲子園に出場しており、選抜ではベスト8入りも果たしている。

主なOB選手

山下実、宮本幸信、吉田孝司、山口高志ら

第98回選抜高等学校野球大会が2026年（令和8年）3月19日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。

ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝1回＝10pt、準優勝1回＝5pt、4強1回＝3pt、8強1回＝1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点［5/6ページ］

17位：日大三高校（にちだいさんこう）

所在地：東京都

正式名称：日本大学第三高

＜選抜大会成績＞

優勝；1回

準優勝；3回

ベスト4：1回

ベスト8；1回

合計Pt：29Pt

17位につけたのは、西東京の強豪・日大三。

唯一の選抜制覇を果たしたのは、第43回（1971年）。鹿児島商（鹿児島）、普天間（沖縄）、深谷商（埼玉）、坂出商（香川）、大鉄（大阪）を倒して頂点に立った。

エース渡部良克は、全試合一人で投げ抜き、2回戦の対普天間以外すべてを完封した。また同大会の出場者に、梨田昌孝（島根・浜田）らがいた。

準優勝したのは、第34回（1962年）、第44回（1972年）、そして興南（沖縄）と死闘を繰り広げた第82回（2010年）だ。

82回大会は、横尾俊建、山﨑福也、髙山俊ら後にプロ入りする選手らを揃えた強力打線は、準決勝までの4試合で計41得点を挙げた。決勝では、島袋洋奨を擁する興南と激突。延長12回までもつれ込んだものの、最後は敗れた。

主なOB選手

関根潤三、根本陸夫、近藤一樹、坂倉将吾ら

第98回選抜高等学校野球大会が2026年（令和8年）3月19日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。

ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝1回＝10pt、準優勝1回＝5pt、4強1回＝3pt、8強1回＝1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点［6/6ページ］

16位：池田高校（いけだ）

所在地：徳島県

＜選抜大会成績＞

優勝；2回

準優勝；1回

ベスト4：2回

ベスト8；1回

合計Pt：32Pt

16位は「やまびこ打線」で甲子園に旋風を巻き起こした池田だ。“攻めダルマ”の異名を持つ名将・蔦文也監督の下、強打で存在感を放った。

優勝したのは、第55回（1983年）と第58回（1986年）の2度。55回大会はエースで4番の水野雄仁が大活躍した。また、第58回は、現ヤクルト監督の高津臣吾（広島工・新3年）、現中日監督・立浪和義（PL学園・新2年）らが出場していた。

また、準優勝した第46回（1974年）は、決勝こそ報徳学園（兵庫）に敗れたが、部員わずか11名での躍進は大きな話題を呼び、「さわやかイレブン」と呼ばれた。

主なOB選手

畠山準、水野雄仁ら

【了】