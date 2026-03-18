「この人でいいのかな…」社会人年上彼氏との結婚に踏み切れない大学生へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送では、新社会人を目前に控えた女性からの「結婚に踏み切る理由や実感」についての相談を紹介しました。来月から新社会人になる大学生です。３年ほど付き合っている年上の彼は、結婚願望がかなり強いです。私も結婚願望はありますが、これから社会人になるということで今すぐにしたいかと言われるとそうでもありません。そもそも、私にとっては初めての恋人です。もちろん結婚相手は相対的に選ぶものではないのもわかるのですが、「この人でいいのかな？」という不安は残ってしまいます。彼とは一緒にいると楽しいし、遠距離も乗り越えてきたので今の関係値に満足しています。ですが「この人となら結婚したい、してもいいな」と思う瞬間はいつなのかが気になっています。人それぞれだということはわかっていますが、こういう実感はじわじわと湧いてくるものなのか、みなさんが結婚に踏み切った理由をお聞きしたいです。この相談に、パーソナリティの住吉は「本当に難しい！」と自身の人生経験を振り返りながら寄り添いました。住吉は、自身の年齢と共に変化してきた「結婚」への捉え方を正直に明かします。「20代の私なら『運命を信じて行こう！』と言っていたと思います。でも30代、40代になると、逆に『まだいいよ』『お別れもありかも？』と言う自分がいたり。今になると、どっちもありなのよねって思うんです。お子さんを望まれるかどうかといったライフプランも含め、『あのとき流れに乗っておけば……』と思うこともあるかもしれませんしね」また、住吉は「何が正解か」を外に求めるのではなく、自分の決断を信じる大切さを説きました。「結局、自分が『こちらだ』と思って選んだ方を、その後の人生で正解にしていくしかないと思うんです。仕事にガッツリ行くのも、彼と結婚するのも、どっちもアリ！ ただ、結婚はするのは簡単だけど、離婚は大変だから……（苦笑）。自分がまだ『どっちでもいいな』と思っている段階で、結婚という形に急いで自分を縛り付ける必要はないのかな？ とも思います。今の彼とずっと一緒にいることと、『結婚という形をとるか』はまた別の話ですから」と語り、その他のリスナーにアドバイスを求めました。――番組には、結婚のタイミングに悩んだ経験を持つリスナーから、心強いアドバイスが寄せられました。「運命というのは、最初に『これが運命だ』と感じたときの気持ちをずっと持ち続けることで、それが運命になる」という言葉を昔読みました。私も結婚前、「この人でいい？」「もう少し待てば他の人に出会える？」と迷いが出たときもありましたが、この言葉を思い出して「私は今この人と結婚したくて、この出会いを運命だと思っているのだから、この気持ちを持ち続けて運命にしよう！」と思いました。結婚14年目、今もそう思って過ごしています。（東京都 38歳 女性 自営業）私なら、まずは新社会人を3年楽しみます。結婚はそれからでも決して遅くない。もしそれで待てない彼なら「その程度の愛か」と割り切る強さも必要かもしれません。いろんな人を見てみて、やっぱりこの人と思えたなら、その時こそが決め手。今決めてしまうと、「もっと合う人がいたかも」と後悔が残るかもしれません。独身の自由もまた、人生の素晴らしい宝物ですよ。（埼玉県 43歳 女性 専業主婦）私は2度、結婚を考えた相手と別れ、今の主人と結婚しました。過去の2人は、4〜5年付き合ってプロポーズされましたが、将来の生活を想像したときに楽しく過ごしているイメージができなかったのです。対して今の主人とは2年ほどで決意できました。婚期は少しゆっくりになりましたが（笑）、今は本当に幸せです。早く結婚すれば子育ての体力面で利点がありますが、30代まで自由に過ごしてからの子育ても、精神的にゆとりを持って向き合えます。社会に出て仕事をしてみてから選択するのも、一つの素敵な道だと思います。（埼玉県 43歳 女性 専業主婦）ーー放送中、相談者さんからは「みなさんがXに投稿してくださったアドバイスも拝見し、たくさんの大人の方の意見を知れて、とても参考になりました！ これから環境も変わりますが、2人でお互いを尊重してこれからのことを決めていきます！」と前向きなメッセージが届きました。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM