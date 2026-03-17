F1初参戦のアウディが「Audi Japan F1 Project Media Lunch & Talk」を開催

既報のとおり、アウディは2026年シーズンより「Audi Revolut F1 Team（アウディ レボリュート エフワン チーム）」として初めてF1に参戦した。アウディF1プロジェクト責任者にはフェラーリでチーム代表も務めたマッティア・ビノット、チーム代表にはレッドブル・レーシングでキャリアを積んだジョナサン・ウィートリーを擁し、ドライバーはベテランのニコ・ヒュルケンベルグと若きガブリエル・ボルトレートの2名を起用。初参戦ながら自社製パワーユニットを搭載するワークス体制でシーズンに挑んでいる。

【画像】自社ワークスチーム「Audi Revolut F1 Team」として初めてF1に参戦するアウディ（写真6点）

3月初旬、2026年シーズンの開幕に際し、報道関係者向けに「Audi Japan F1 Project Media Lunch & Talk」が開催され、F1参戦の背景や日本での活動予定が発表された。

アウディ ジャパンのマティアス・シェーパース ブランド ディレクターによると、2030年までのタイトル獲得を目指すロードマップとして「Mission 2030」を掲げ、チャレンジャーとして世界最高峰のレースへ参戦するこのプロジェクトは、レースにとどまらず、アウディ全体の革新につなげていくという決意の表れであるという。

なぜこのタイミングでのF1参戦なのか、という疑問に対する答えも明快だ。1）今シーズンからのレギュレーション変更により、新規参入チームにも公平な環境であること。2）世界的なF1人気の高まりを受け、ブランド認知拡大のチャンスが見込めること。3）コストキャップの導入により、パワーユニット開発にかける費用制限があることで経済安定性と長期的な計画が可能になること。4）F1という世界で最も厳しい”テストラボ”で開発した技術を市場モデルにも応用することで、アウディのDNAである「技術による先進」を体現できること。これらの要素により、過去30年間でもっとも理想的な環境にある今シーズンに参入の照準が合わせられたのだ。

アウディ ジャパンのマーケティング本部からは、日本国内でのアクティベーション施策が発表された。3月27日から29日に開催されるF1日本グランプリにおいては、鈴鹿サーキット内のFAN ZONEでブランドブースを出展し、RS e-tron GT performance exclusive editionを展示。全国の主要な販売店においても、ショールームをF1カラーで装飾し、来場者にはレース開催国のスイーツを提供するなど、シーズンを通じてカスタマーとレースの熱狂を共有し一体感を醸成していくという。

また、ラジオのJ-WAVEとのタイアップで全11回にわたるオリジナルポッドキャストシリーズ「RACING FOR PROGRESS supported by Audi」を配信し、Audi Revolut F1 Team のレースでの様子や見どころのほか、技術背景やチームのストーリーを、シーズンを通じて伝えていく予定だ。

イベントの後半では、motorsport.com日本版 編集長の田中健一氏、モータージャーナリストの藤野太一氏によるトークショーが実施され、「はじめてのF1」をテーマに、F1のスケジュールやポイントシステムなどの基礎、2026年のレギュレーション変更等についての解説や、現地観戦の魅力等について語られた。

既存のF1ファンのみならず、F1初心者もやさしく迎える今シーズンのアウディ ジャパンの試みは、初参戦するチームならではのコミュニケーションだといえるだろう。F1の知識や経験を問わず、新しいファンとともにレースシーズンを盛り上げていくアプローチは非常に好感がもてる。開幕戦のオーストラリアグランプリと中国グランプリの2戦を終えた現時点で2ポイントを獲得しているAudi Revolut F1 Team。日本グランプリでの活躍にも期待したい。