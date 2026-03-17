ドラマ『深夜食堂』(原作:安倍夜郎)の新シリーズ制作が決定。MBS／TBS(ドラマイムズ)にて2026年秋の放送を予定していることが発表された。

原作は、全世界シリーズ累計発行部数900万部突破、日本を代表する国民的「食」コミックとして知られる安倍夜郎の同名コミック。2009年小林薫主演でドラマ化されて以降、国内外で反響を呼び、2011年には「深夜食堂２」、14年には「深夜食堂３」とシリーズ化。2016年からは、Netflixオリジナルドラマとして「深夜食堂４」「深夜食堂５」が制作され、世界190ヵ国でストリーミング配信中。さらに、『映画深夜食堂』(15/松岡錠司監督)『映画続・深夜食堂』(16/松岡錠司監督)として2度の映画化されたほか、中国・韓国ではリメイクも行われた。

今回7年ぶりのドラマ化となるが、これまでのスタッフ・キャストが集結するという。

小林薫（「めしや」マスター役）コメント

ドラマ「深夜食堂」７年振りの再開です。その間コロナもありました。レギュラーの皆さんも少しだけ（笑）歳をとりました。マスターも前回よりも髪の毛が白くなった気がします。でも、再開が嬉しくない訳がありません。新作を待ち望む声も沢山聞こえていました。また一段とパワーアップしたニュー「深夜食堂」を皆さんにお届けできることが、何より嬉しく楽しみなことでもあります。深夜食堂、皆さんのご来店をお待ちしております。