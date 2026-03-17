アニメイトは、「ジャンプフェア in アニメイト2026」を全国アニメイト・アニメイト通販にて開催する。

4月24日から5月10日までの期間中、12月20日、21日開催の「ジャンプフェスタ2026」にて発売された、ジャンプ作品の原作絵柄を使ったグッズをアニメイト店舗で一部販売する。『ONE PIECE』、『SAKAMOTO DAYS』、『アオのハコ』、『カグラバチ』、『魔男のイチ』などの人気作品のグッズが販売される。

また、フェア開始に合わせて、対象商品を購入・予約すると、ジャンプフェアオリジナル「ジャンプフェアセレクション」が1枚プレゼントされる。絵柄は後日発表される。

『ONE PIECE』アートコースター 第5弾

ラインナップは、「『ONE PIECE』アートコースター 第5弾」(660円)、「『SAKAMOTO DAYS』マグネットステッカーコレクション 第1弾」(660円)、「『アオのハコ』バスケットボールアクリルスタンド 鹿野千夏」(2,200円)、「『カグラバチ』蒔絵風スクエア缶バッジコレクション 第1弾」(660円)、「『魔男のイチ』アクリルフィギュアコレクション 第1弾」(880円)、「「少年ジャンプ＋」クリアSLIMカードコレクション 2枚セット 第1弾」(440円)。

『魔男のイチ』アクリルフィギュアコレクション 第1弾

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