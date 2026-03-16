帝国データバンクは3月13日、「つながらない権利」についての調査結果を発表した。調査は2026年3月6日～3月10日、企業1,232社を対象にインターネットで行われた。

「つながらない権利」対応ルールがある企業は11.6%

休日や休暇日を含む勤務時間外に、仕事上の電話やメールなどの連絡を拒否することのできる「つながらない権利」が法制化に向けて議論されている。そこで、勤務時間外の連絡について対応ルールの有無を尋ねたところ、ルールがある企業は11.6%と、全体の1割程度にとどまった。内訳は、「ルールがあり、勤務時間外に連絡することはない」が1.9%、「ルールはあるが、勤務時間外に連絡することがある」が9.7%だった。

一方で、86.6%の企業はルールがなかった。「ルールはないが、勤務時間外に連絡することはない」が26.3%、「ルールはなく、勤務時間外に連絡することがある」が60.3%だった。また、ルールの有無を問わず、勤務時間外に連絡をする企業は70.0%で7割、連絡しない企業は28.2%だった。

ルールがある企業は、「緊急連絡(自然災害等)のみとしている」(化学品卸売)や「管理職者以外は社用の携帯電話を持って帰らせていない。個人レベルでLINEで繋がっていても、業務の連絡はさせていない」(輸送用機械・器具製造)など、勤務時間外の連絡を制限していた。そのほか、「緊急を要する場合、連絡をすることがあると周知している」(出版・印刷)や「基本は時間外連絡はしないことにしているが、業務上確認が必要なことが発生した場合は、チャットで連絡を取れるようにしている」(その他サービス)など、連絡するとしてもルールを定めているといった意見があがった。

ルールがない企業からは、「24時間稼働の工場のメンテナンスを行っており、頻度は少ないが緊急時には電話で呼び出さざるを得ない」(電気機械製造)や「朝7時台より職人からの連絡、担当現場監督とのやり取りが発生してしまう現状がある」(建設)といった業種の特性により連絡せざるを得ない企業があるほか、「電話ではなく、メールやLINEでの必要事項のみの伝達にしている」(運輸・倉庫)と、ルールはなくとも最低限の連絡にとどめる声もあった。

規模別にみると、「大企業」はルールがある企業が13.9%と全体を上回ったものの、勤務時間外に連絡をする企業も79.8%で全体を上回った。一方で、「中小企業」および「小規模企業」は、ルールがない企業が全体を上回ったものの、勤務時間外に連絡しない企業が全体を上回った。

「つながらない権利」推進に必要な取り組み

「つながらない権利」を推進するにあたって、必要だと考える取り組みを尋ねたところ、「明確なガイドライン策定」が49.3%でトップとなった。企業からは、「客先からの緊急要請に対するガイドライン化が必要」(機械製造)や、「緊急事態のような例外的な事象は対応してもらわなければならない。そのためのガイドラインをどこまで作り込めるのかが重要」(化学品製造)といった声が寄せられた。次いで、「管理職への意識改革・研修」(44.1%)、「従業員への意識改革・研修」(40.6%)が続き、意識改革・研修が上位に並んでいる。

また、「緊急連絡ルートの一本化」が35.7%となり、「属人化の解消(担当者不在でも対応できる体制づくり)」が35.6%で、「属人化を解消し、資料を共有化する方向の改革を進めるべき」(その他)や「属人化から脱却し、DX化により進捗状況が社内のだれでも閲覧できるようにする」(自動車・同部品小売)と、業務の共有化を推進する声があがって3割を超えた。

「つながらない権利」をめぐる企業の声

その他、企業からは勤務時間外の連絡の扱いやルール化の難しさなどについて、さまざまな声が寄せられている。