ジェイックは、20代正社員を対象に実施した「“働きすぎ”の境界線」に関するアンケート調査の結果を2026年3月10日に発表した。調査は2026年2月9日〜14日、同社の就職支援サービスを利用して就職・入社した20代の正社員142人を対象に、Webアンケートで実施された。

3割以上が「働きすぎ」でワークライフバランスが保てていないと実感

働き過ぎでワークライフバランスが保てていないと感じること

まず、「自身の働き方について、“働きすぎ”でワークライフバランスが保てていないと感じることはありますか?」と質問したところ、「あまりない」(36.6%)が最多となった。次いで「全くない」(28.2%)、「時々ある」(26.1%)、「頻繁にある」(9.1%)となった。

「時々ある」と「頻繁にある」を合わせると35.2%となり、3割以上が“働きすぎ”によりワークライフバランスが保てていないと感じていることがわかった。

“働きすぎ”と感じる残業時間、約7割が「月20時間以上」

次に、「“働きすぎ”と感じる1か月あたりの残業時間」を聞いたところ、「20〜30時間未満」(24.6%)が最多となった。続いて「30〜45時間未満」(23.2%)、「45時間以上」(19.7%)、「10〜20時間未満」(18.3%)、「10時間未満」(14.1%)となった。

「20〜30時間未満」「30〜45時間未満」「45時間以上」を合わせた「20時間以上」は67.5%となり、約7割が残業月20時間以上で“働きすぎ”と感じることがわかった。

“働きすぎ”と感じる要因、最多は「過度なマルチタスク」と「休日の少なさ」

残業時間以外で、精神的・肉体的に“働きすぎ”だと感じる要因については、「過度なマルチタスク(同時並行する案件が多すぎる)」(51.4%)と「休み(休日)が少ない」(51.4%)が最多となった。

続いて「適切な教育やサポートがない状態で責任が重い仕事を行う」(47.2%)、「上司の顔色伺いや社内調整による気疲れ」(33.8%)、「目的不明の会議や過剰に丁寧な資料作り」(20.4%)、「素早いレスポンスへのプレッシャー(チャット通知への即レス対応など)」(19.7%)、「オンオフの曖昧さ(社内イベントや飲み会への参加)」(14.1%)、「その他」(12.7%)となった。

忙しくても前向きに頑張れる条件、1位「対価」

忙しくても「これなら前向きに頑張れる」と思える状況については、「対価:仕事量や成果に見合った昇格・給与が期待できる」(43.0%)が最多となった。

次いで「成長:将来のキャリアに役に立つスキルが磨けている」(18.3%)、「感謝:上司や顧客から直接お礼を言われる」(16.2%)、「どのような状況でも過度な忙しさは避けたい」(9.9%)、「仲間:チームで助け合い、一丸となって目標に向かっている」(9.2%)、「裁量:仕事の進め方を決められる」(3.5%)となった。

業務負荷軽減に有効な取り組み、最多は「人員補充」

会社に求める業務負荷を減らす取り組みについては、「人員補充による一人あたりの業務量分散」(40.1%)が最多だった。続いて「ITツールやAIの積極導入による単純作業の削減」(26.8%)、「上司のマネジメント能力向上」(12.7%)、「無駄な会議や定例報告の廃止」(12.0%)、「その他」(8.5%)となった。

調査結果から、若手社員の“働きすぎ”の基準は、従来想定される長時間労働の基準より低い傾向が見られた。一方で、適切な対価や成長実感、周囲からの感謝があれば前向きに仕事に取り組めると考える人が多いことも明らかになった。